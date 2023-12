Consulado da República Tcheca em Belém é inaugurado na Unama para estreitar laços

O escritório do Consulado Honorário da República Tcheca em Belém foi inaugurado nesta segunda-feira (04), durante cerimônia no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), instituição de ensino onde vai funcionar a representação internacional. Esse é o primeiro consulado em universidade no Brasil.

O evento contou com a presença da embaixadora da República Tcheca no Brasil, a diplomata Pavla Havrlíková. A inauguração terá uma programação de mostra cinematográfica na sede da Unama, com produções tchecoslovacas, além de uma exposição de fotos contando a história e cultura do país europeu.

A universidade fez a entrega da Comenda UNAMA à Embaixadora Pavla Havrlíková. A honraria foi entregue pelo presidente do Grupo Ser Educacional, instituição mantenedora da UNAMA, Janyo Diniz.

A embaixadora Pavla Havrlíková ressaltou os objetivos com a efetivação da parceria. “Um dos nossos objetivos é a colaboração com a universidade, por isso a relação com Unama tem tanta importância com a nossa embaixada e o meu país. Gostaríamos de estreitar essas relações com a Unama em vários campos, gostaríamos de trabalhar no intercâmbio dos estudantes e professores em preparação de projetos de pesquisa, e também em projetos culturais”, contou.

O prefeito em exercício de Belém, Edilson Moura, participou da cerimônia de instalação do consulado na cidade. Ele destacou Belém como de porta da Amazônia, e que ter um consulado da República Tcheca aqui é um reconhecimento disso. “Espero que os nossos laços se estreitem cada vez mais”, pontuou Edilson Moura.

Para o professor Ernane Malato, que será o cônsul honorário da República Tcheca em Belém, a abertura do consulado permite ampliar a troca de conhecimento e cultura, além de trazer mais experiências para discutir a Amazônia. “Este ato é dirigido para os alunos. Para aquelas pessoas que querem aprender, que tem sede de saber. Trazer uma nação para dentro de uma universidade significa intercâmbio, significa conhecimento, significa principalmente a gente descobrir outras culturas. Eles a nossa, e nós a cultura deles. A Amazônia tem um apelo mundial”, declarou Ernane Malato.

O presidente do Grupo Ser Educacional, Jânyo de Freitas, avaliou a importância deste momento histórico em que pela primeira vez no Brasil um consulado é instalado dentro de uma universidade brasileira. “Esse é o primeiro consulado de uma nação estrangeira a ser instalado dentro de uma universidade no Brasil. Esse é um passo muito importante para a Unama, junto com a República Tcheca. Isso representa, mais importante ainda, a possibilidade para os nossos alunos e professores possam fazer intercâmbios, e realizar convênios com as universidades tchecas para desenvolvimento acadêmico científico”, assegurou.

A reitora da Unama, Betânia Fidalgo, ressaltou que a nova parceria permitirá também a troca de tecnologia para buscar solucionar os problemas atuais da Amazônia. “A República Tcheca tem tecnologias que podem nos ajudar a desenvolver muito soluções para os nossos problemas, principalmente agora, com essa discussão do clima. A gente tem certeza que vamos fazer parcerias e intercâmbios para que cada vez mais a floresta possa ficar em pé e o povo educado e com qualidade de vida”, disse.

PROGRAMAÇÃO - A programação cultural com a exibição de filmes, que estava programa para começar nesta segunda-feira (04) foi adiada para terça-feira (05). A Mostra de Cinema "Deslumbramentos Tchecos", iniciará com o filme "Valerie e sua semana de delumbramentos", do diretor Jaromil Jireš (1970) com exibição hoje, às 15h30, no Auditório David Mufarrej.

A entrada é aberta para o público gratuitamente. A mostra de cinema "Deslumbramentos tchecos" abarca filmes de uma nova geração de jovens cineastas recém graduados na Tchecoslováquia na década de 1960. O movimento que é chamado de Nová Vlna – a nova onda do cinema tcheco. Esse movimento despertou grande interesse mundial, gerando reverberações e influências na Nouvelle Vague francesa e o Cinema Novo brasileiro.

Programação cultural

Data: 05 de dezembro de 2023

15h30 - Filme: "Valerie e sua semana de delumbramentos", com direção de Jaromil Jireš (1970).

17h - Filme: O baile dos bombeiros, com direção de Miloš Forman (1967)

18h30 - Filme: Quem quer matar Jessie?, com direção de Václav Vorlíček (1966)

Data: 06 de dezembro de 2023

15h30 - Filme: O assassinato do Sr. Diabo, com direção de Ester Krumbachová (1970)

17h - Filme: Domingo desperdiçado, com direção de Drahomíra Vihanová (1969)