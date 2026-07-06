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Conheça o livro de Clarice Lispector que Ricky Martin está lendo durante turnê

Estadão Conteúdo

Ricky Martin é mais uma das celebridades gringas que se renderam à literatura de Clarice Lispector. O cantor e ator porto-riquenho compartilhou com seus seguidores no Instagram que está lendo A Hora da Estrela, clássico de 1977 da escritora brasileira.

"Como está indo a turnê de verão: visitando algumas cidades incríveis pela primeira vez", escreveu o cantor em um post durante o último final de semana. Ele publicou fotos passeando por países como Hungria e Alemanha.

Dentre as imagens, está um vídeo da edição americana de A Hora da Estrela, traduzida por Benjamin Moser. "Finalmente abrindo A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, entre os testes de som", disse Martin.

Sobre o que é 'A Hora da Estrela', livro que Ricky Martin está lendo?

A Hora da Estrela acompanha a jovem Macabéa, uma alagoana miserável que se muda para o Rio de Janeiro depois da morte da tia. Macabéa trabalha como datilógrafa, aluga um quartinho e passa suas horas ouvindo a Rádio Relógio.

Começa a namorar Olímpico de Jesus, também vindo do Nordeste, que almeja virar deputado e que a destrata de diversas maneiras, não vendo nela a chance de ascensão social. O livro é narrado por um homem, Rodrigo S.M, que conta (e opina sobre) a história de Macabéa.

O romance foi o último livro publicado em vida por Clarice - ela morreu pouco tempo depois da publicação do livro, em 1977, por conta de um câncer de ovário. Em 1985, a obra ganhou uma adaptação para o cinema comandada pela diretora Suzana Amaral (1932-2020) e protagonizada pela Marcélia Cartaxo, que recebeu o Urso de Prata do Festival de Berlim pelo trabalho.

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Palavras-chave

literatura

Ricky Martin

A Hora da Estrela
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