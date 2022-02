Conheça o humorista paraense que vem conquistando as redes sociais

Quem ainda não ouviu a frase "Mas olhe lá, nam?" pelas redes sociais? Com um cabelo desarrumado, uma galinha no colo e, claro, uma inseparável xícara de café, a personagem Nhanguielly (@nhanguielly) vem conquistando internautas e garantindo boas risadas para ao menos 300 mil seguidores na internet.

Os temas dos vídeos são situações corriqueiras, que muitas mulheres já vivenciaram. Quem teve a ideia de levar a personagem para as mídias sociais foi o jovem Dileno Gonçalves, de 24 anos. Nascido em Tucuruí, ele conta que a ideia de interpretar alguém surgiu durante a época mais intensa de isolamento social causada pela pandemia da covid-19.

"Eu sou uma pessoa considerada tímida e nunca imaginei que eu iria me lançar na internet com o humor. No começo da pandemia, veio a ideia de criar vídeos usando efeito do Instagram e foi aí que surgiu a personagem Nhanguielly. Além dela, tem a 'Big big', personagem do cabelo cacheado e a galinha Nayara", explica ele.

O sucesso é tão grande pelas redes sociais que o humorista já é muito procurado por diversas empresas para fazer publicações e, com isso, ele conta que ajuda na renda familiar. Outro ponto que o jovem considera importante é o apoio. "A minha família amou o personagem. A maioria não perde nenhum vídeo", ressalta. Veja abaixo um exemplo de publicidade que o jovem realiza pelas redes:

O primeiro vídeo que alcançou grande repercussão foi da personagem chegando de manhã em casa e sendo abordada pela mãe. A partir disso, decidiu prosseguir com assuntos cotidianos e vem sendo bastante aceito. Apesar dos inúmeros pedidos, Dileno não pretende levar a Nhanguielly para os palcos e nem em formato de Stand Up.

"A Nhanguielly é uma personagem muito importante para mim e creio que para muitos também. Através dela, consigo levar muito humor e alegria para muitas pessoas. Ela é uma personagem maravilhosa, popular e que muitos gostam", finaliza Dileno.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Carlos Fellip)