Conheça 3 doramas com Park Seo-joon, ator de 'Parasita' e 'As Marvels'

Park Seo-joon é um ator sul-coreano de 36 anos que, apesar de sua pouca idade, já participou de algumas produções premiadas, como o filme "Parasita", dirigido por Bong Joon-ho, que ganhou quatro estatuetas do Oscar, pois venceu as categorias de "Melhor Filme", "Melhor Diretor", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Roteiro Original".

Além deste filme, Seo-joon estrelou o filme hollywoodiano "As Marvels", ao lado de Brie Larson, Iman Vellani e Zawe Ashton, em que viveu "Prince Yan" no filme da Marvel.

Entre as indicaçãoes está o K-Drama "A Criatura de Gyeongseong", que conta com Park Seo-joon, Han So-hee e Kim So-hyun no elenco. A direção da série é de Jung Dong-yoon, que dirigiu um dos doramas sobre esporte "Stove League" e "Tudo Bem não Ser Normal", disponíveis na Netflix. O roteiro é por conta de Kang Eun-kyung, que escreveu a série "Dr. Romântico", disponivel na Netflix, Max, Viki e Kocowa.

O ator está confirmado para estrelar o dorama "Waiting for Gyeongdo" ao lado da atriz Won Ji-an, mas a atriz ainda está em negociação.

Confira 3 doramas com Park Seo-joon:

Dorama "O que Houve de Errado com a Secretária Kim?"

Sinopse: Um homem que só enxerga a si, sendo o perfeito egocentrico é vice-presidente da empresa da sua família. Mas ele não chegou neste posto sozinho, pois teve a ajuda de sua secretária que vem trabalhando com ele por 9 anos. Graças a ela que ele se tornou uma pessoa capaz de ocupar o cargo em que está. Pelo menos aparentemente. Depois de anos de dedicação ao trabalho, a secretária resolve focar na sua própria vida, então ela pede demissão. Neste momento, ele enxerga o valor que ela tem para a empresa e para sua prórpia vida. Neste momento, algumas situações embaraçosas começam a acontecer e que talvez impeça ela de sair do emprego.

Gênero: Drama e Comédia romântica

Episódios: 16

Elenco: Park Seo-joon, Park Min-young e Lee Tae-hwan.

Classificação: 14 anos

Disponível: Viki

Dorama "A Criatura de Gyeongseong"

Sinopse: No passado, a capital da Coreia do Sul se chamava Gyeongseong e não Seul. Enquanto a cidade estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial e sofria com a invasão japonesa, um monstro assombra a população. É nesse momento que um informante das forças nacionais se une com um especialista em encontrar pessoas desaparecidas para combater a criatura. Será que a população estará em boas mãos?

Gênero: Terror

Episódios: 17

Elenco: Park Seo-joon, Han So-hee e Kim So-hyun.

Classificação: 16 anos

Disponível: Netflix

Dorama "Itaewon Class"

Sinopse: Um jovem busca vingança em relação ao homem que entende ter matado o seu pai. Com isso em mente, ele vai atrás do responsável pela morte do seu pai e tenta matar o filho deste homem, mas acaba sendo preso não só pelo crime, mas também, por se tratar de um empresário famoso e poderoso na Coreia do Sul. Depois de algum tempo na prisão, ele tenta recomeçar a vida abrindo um bar. Este será o início de um recomeço que ainda terá muitos desafios pela frente.

Gênero: Drama

Episódios: 16

Elenco: Park Seo-jun, Kim Da-mi e Yoo Jae-myung.

Classificação: 14 anos

Disponível: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)