Confira possíveis participantes do camarote do BBB 23

No próximo mês de janeiro começa a edição 23 do Big Brother Brasil e alguns nomes já estão sendo cotados como possíveis participantes do grupo camarote. O colunista Léo Dias vem divulgando a lista com o cantor Vitão, a cantora Wanessa Camargo, Vivi Wanderley e Mariely Santos, a atriz Bruna Griphão e Lucas Guimarães.

Na semana passada, Wanessa Camargo chegou a se pronunciar nas redes sociais negando a participação no reality. Ela disse que já está com a agenda de show montada para o próximo ano e com viagem de férias com os filhos.

De acordo com o colunista Léo Dias, o cantor Vitão e a atriz Bruna Griphão já estão com as negociações bem adiantadas.