Confira os dez games para celular mais baixados em novembro

"Among Us" foi o jogo para dispositivos Android e iPhone (iOS) mais baixado durante novembro pelo terceiro mês consecutivo. O game é um jogo eletrônico casual multijogador desenvolvido e publicado pelo estúdio de jogos estadunidense InnerSloth. Foi lançado em 15 de junho de 2018 para Android e iOS mas começou a 'bombar na web' este ano.

Em seguida, aparece o título de corridas com atalhos Shortcut Run, da Voodoo, e outros nomes já conhecidos, como Join Clash 3D, Garena Free Fire e o clássico Subway Surfers. As informações são do site especializado em consultoria mobile Sensor Tower.

Among Us, vencedor do The Game Awards, manteve intacto seu reinado na lista, chegando a um número de pesquisas 50 vezes maior, se comparado a este mesmo período do ano passado. A maior parte dos 53,2 milhões de downloads veio dos Estados Unidos, que somou 15,8% do total, seguido pelo Brasil, com aproximadamente 9%.

Enquanto isso, Shortcut Run foi baixado 35,2 milhões de vezes, sendo mais popular nos EUA e na Índia, que aparecem com 15,4% e 14,5% dos downloads, respectivamente. O jogo da produtora Voodoo é um jogo de corrida, onde se pode desenvolver atalhos por fora das pistas, possibilitando vitórias mais rápidas.

Em geral, o top 5 teve poucas alterações este mês. A surpresa foi o jogo Project Makeover, que mistura quebra-cabeças no estilo Candy Crush com uma temática de transformação visual de personagens. Ele somou mais de 5 milhões de downloads.

Confira, abaixo, as listas completas com os dez jogos mais baixados nos celulares Android e iPhone durante o mês de novembro.

Lista Geral

1. Among Us

2. Shortcut Run

3. Join Clash 3D

4. Garena Free Fire

5. Subway Surfers

6. Acrylic Nails

7. Tiles Hop

8. Luxy Poker

9. PUBG Mobile

10. Homescapes

App Store

1. Among Us

2. Shortcut Run

3. Project Makeover

4. PUBG Mobile

5. Tangle Master 3D

6. Rush Hour 3D

7. Roblox

8. Roof Rails

9. Acrylic Nails

10. Subway Surfers

Google Play Store

1. Among Us

2. Shortcut Run

3. Join Clash 3D

4. Garena Free Fire

5. Luxy Poker

6. Subway Surfers

7. Acrylic Nails

8. Tiles Hop

9. Modern Prado Parking

10. My Talking Tom Friends