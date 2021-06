Confira as dicas de lives de São João

Para viver São João com segurança, oliberal.com preparou uma lista com dicas de lives que vai fazer a festa do público. Improvise as bandeirinhas, prepare o mingau e faça sua festa. Uma das principais atrações é o "Arraiá Liberal", uma live promovida pela Rádio Liberal FM com os shows de Luann Kassio, Betto & Naldo, Thiago Costa e Fruta Quente.

Nesta quarta-feira (23) , Elba Ramalho faz um live show direito de Campina Grande com baião, xotes, cocos e forrós, incluindo homenagens a Dominguinhos e Falamansa. A festa conta com participação de Juliette, com quem fará um dueto na música “Olha Pro Céu”, de autoria de José Fernandes e Luiz Gonzaga.

Agende-se:

Live de Elba Ramalho com participação de Juliette

Quarta-feira, 23 de junho, às 20h30h

Canal do Youtube do São João de Campina Grande e da própria Elba Ramalho

No dia de São João, 24, ocorre a festa virtual promovida pela Rádio Liberal FM e transmitida por oliberal.com. A live do arraial conta com os shows de Luann Kassio, Betto & Naldo, Thiago Costa e Fruta Quente. Mas também tem apresentação da quadrilha Sedução Ranchista e entre outras atrações.

Agende-se:

Arraial Liberal

quinta-feira, 24 de junho, 19h

Transmitida por oliberal.com

A cantora Fafá de Belém e a filha, Mariana Belém, se juntam para mais uma live, dessa vez, em homenagem ao São João. O repertório vai incluir grandes sucessos dos festejos juninos como “Olha pro Céu”, “São João Menino”, “Cai, Cai Balão” e “Carneirinho Carneirão”.

Agende-se

Arraiá Parceirão com Fafá de Belém e Mariana Belém

24 de junho, a partir das 20h

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtcfUTKe5ueMJn6T4zO96gw

O projeto Arraiá na Praça, que acontece anualmente em São Paulo, ganhou uma versão virtual para não deixar o São João passar em branco. Realizado pela Agência InHaus, o projeto terá transmissão pelo YouTube, e as lives acontecem nos dias 24 e 25 de junho (quinta e sexta), com apresentações de Mariana Aydar, Lucy Alves, Rastapé, Victor Amorim e Nayra Days.



Agende-se

Arraiá na Praça com Rastapé, Lucy Alves, Mariana Aydar, Alexandre e Adriano, Victor Amorim e Nayra Days

24 e 25 de junho, a partir das 20h

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzE_bpvqI4ndVzxS9Rebl7g

No dia 26 de junho, a partir das 19h15, o público poderá acompanhar a live "Dendicasa com Solange Almeida" com apresentação de Solange Almeida e participações de Rafa Almeida, Tierry, Tayrone, Eric Land, Forró do Tico, Danniel Vieira e Toque Dez.

Agende-se

Galinho #Dendicasa com Solange Almeida e convidados

QUANDO: 26 de junho, a partir das 19h15

ONDE: TV Aratu e Canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCu_vk6FrfIxS5DZl0l4F-TQ

Xand Avião, DJ Ivis, Nattan e Tato da Falamansa, a live "Xand Avião e Carvalheira na Fogueira" ainda contará com a participação mais do que especial de Juliette, a paraibana mais famosa do Brasil.

Com mais de 31 milhões de seguidores no Instagram, a ex-BBB acaba de anunciar em suas redes sociais que irá abrilhantar ainda mais o evento online que será transmitido pelo canal oficial do cantor Xand Avião no YouTube no dia 26, a partir das 20h.