Confira 6 ex-BBBs que faturam mais que o prêmio com venda de conteúdo adulto

A grande final do Big Brother Brasil 25 aconteceu na última terça-feira (22), com a sister Renata levando o prêmio de R$ 2,72 milhões. No entanto, se para a bailarina a quantia representava a conquista máxima, para muitos ex-colegas de reality que não chegaram à final a passagem pelo programa foi apenas o começo. Alguns ex-BBBs têm encontrado formas alternativas de se tornarem milionários, mesmo sem ganhar a "grande bolada" do reality show.

Com o crescente mercado de conteúdo adulto em plataformas digitais, vários ex-participantes do programa usaram sua popularidade pós-BBB para faturar muito mais do que o prêmio oferecido pelo programa. Entre fotos sensuais, vídeos exclusivos e interações com fãs, esses ex-BBBs têm conquistado a liberdade financeira e a independência, provando que a fama do reality pode ser muito mais lucrativa do que se imagina. Confira 6 ex-BBBs que estão lucrando com conteúdo adulto:

1. Clara Aguilar (BBB 14)

Finalista da 14ª edição do Big Brother Brasil, Clara Aguilar estreou seu perfil em plataformas de conteúdo adulto em julho de 2024. Em apenas cinco meses, ela faturou mais de R$ 700 mil, e atualmente se mantém como uma das páginas mais acessadas da rede. Em março deste ano, a Privacy anunciou que o perfil de Clara foi o sétimo mais visto da plataforma.

“Esses números representam mais do que dinheiro, eles simbolizam liberdade, independência e a realização de um sonho”, afirmou Clara em suas redes sociais.

2. Nizam (BBB 24)

O ex-BBB Nizam, que participou da 24ª edição do programa, usou o engajamento pós-reality para lançar seu perfil na plataforma de conteúdo adulto. Durante o programa, ele revelou que já havia faturado o equivalente a R$ 500 mil, o que representa "um quarto do prêmio da A Fazenda". Ele atingiu a posição número 1 da Privacy com um perfil masculino em menos de 24 horas.

3. Hadson Nery (BBB 20)

Conhecido como Hadbala, o ex-participante do BBB 20, Hadson Nery, teve uma passagem polêmica no programa, mas isso não o impediu de lucrar alto com a venda de conteúdo exclusivo na Privacy. Hadson chegou a comentar ao Gshow que, em termos de faturamento, ele "ganhou o prêmio do BBB sem precisar ganhar lá dentro". Ele se referia à bolada de R$ 1,5 milhão, o valor oferecido ao vencedor daquela edição.

4. Juninho (BBB 24)

Juninho, que participou do BBB 24, é outro ex-BBB que se destacou no mercado de conteúdo adulto. Antes de entrar no programa, ele trabalhava como motoboy, mas após o reality, o ex-participante viu sua popularidade disparar. Em três meses, ele faturou R$ 100 mil e se apresentou na plataforma com o nome provocante de "Juninho safado que vocês não conheciam".

Em entrevista, ele revelou que o conteúdo na plataforma adulta lhe proporcionou uma nova vida financeira: "Agora estou vivendo, não mais sobrevivendo. Já recebi uma proposta de R$ 50 mil para me assistirem durante uma relação sexual", contou Juninho.

5. Natália Casassola (BBB 8 e 13)

A ex-BBB Natália Casassola, que participou do programa nas edições de 2008 (BBB 8) e 2013 (BBB 13), também entrou no mercado de conteúdo adulto recentemente. Ela utiliza a plataforma para divulgar fotos sensuais, criando uma espécie de revista digital para o público masculino.

6. Lucas Gallina (BBB 20)

Outro ex-participante do BBB 20, Lucas Gallina aproveitou sua imagem de “vilão” do programa para criar um perfil exclusivo de publicações adultas. Na descrição de seu perfil, ele faz referência ao programa, com a frase: “Conheça mais sobre o vilão do BBB 20”.