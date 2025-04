Ex-cantora gospel, criadora de conteúdo adulto posa de topless para divulgar nova música

Ella não é mais uma cantora gospel, mas segue outros caminhos na carreira musical. Para o lançamento da sua nova música "Amor à Luz do Dia", ela realizou um ensaio sensual nas redes sociais.

De acordo com a cantora, a canção inédita, que é uma parceria com os artistas Izrra e Jok3r, promete trazer um som mais pop, diferente do estilo gospel que a consagrou no passado. Nos cliques sensuais postados por ela, Ella aparece de calcinha e topless enquanto posa em um quarto.

Quem é Ella Viana?

Ella começou sua carreira musical como cantora mirim no Programa Raul Gil, onde usava o nome Jotta A. A estrela causou certo burburinho em 2022, quando se assumiu trans e começou a transição, o que foi recebido com grande surpresa pelos seus fãs religiosos.

Em 2023, ela oficializou sua nova identidade, alterando seu nome para Ella Viana de Holanda, e realizou procedimentos de feminização facial. Em 2024, ela fez a cirurgia de redesignação sexual.

“Abandonei a igreja e me assumi gay em 2021, deixando meu público, fervorosamente evangélico, assustado. Mas foi justamente fora dessa comunidade que me descobri completamente, revelando minha transexualidade no ano seguinte”, disse ela em entrevista ao jornal Extra. “A transição me fez perder amigos, ser atacada na internet diariamente, mas tenho a sorte de ter minha família, mesmo surpresa com tantas mudanças, ao meu lado”.

Além disso, Ella também tem um perfil na plataforma adulta Privacy, onde vende fotos e vídeos sensuais por R$ 29,90 mensais.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)