Heikon grava projeto de tecnomelody em audiovisual

O cantor Heikon vai liberar para o público as primeiras imagens do projeto "Gerações" no seu canal do YouTube do artista. O audiovisual do artista foi gravado na última semana no Rancho Vitória.

Esse é o primeiro projeto de Heikon que une música e vídeo. Com canções inéditas e focadas no bregas, o artista foca em composições regionais como Will Piedade e colaboração de Deyvid Carvalho.

Além disso, "Gerações" tem participações de Banda AR15, Banda Os Brothers, Banda Batidão do Melody, Loren Love, Banda Batidão, Romeu e Anne Quemel.

Heikon é um artista do casting DC Carvalho Record, que está se lançando pela primeira vez na cena musical paraense, apesar de já contar com uma trajetória significativa na sua caminhada na música, sendo conhecido como cantor, produtor e compositor, que iniciou sua carreira tocando nas noites de Belém como tecladista profissional.

Atualmente, Heikon atua dentro da vertente tecnomelody, trazendo elementos da sua identidade artística que passeia por outros estilos como o pagode e o trap. "Meu audiovisual 'Gerações', vem com grandes novidades para a nossa música paraense e tendo como base as maiores referências do nosso tradicional tecnomelody", pontua Heikon sobre o lançamento.