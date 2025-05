Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2025 tem R$ 570 mil em prêmios

Já estão abertas as inscrições para o 21º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, evento tradicional que faz parte da programação “Arraial de Todos os Santos”. O edital com as regras do festival foi publicado na segunda-feira (5), no Diário Oficial do Estado (DOE), e as inscrições ficam disponíveis até o dia 12 de maio.

Realizado pelo Governo do Pará, o concurso premia, todos os anos, os melhores grupos de quadrilha do estado em uma grande festa de celebração à cultura das festas juninas, que tomam conta do Brasil neste período. A premiação total do concurso, para este ano, é de cerca de R$ 570 mil.

De acordo com o edital do concurso, haverá faixas etárias mínimas para certas categorias de quadrilhas: misses mirins e quadrilhas juninas com idade mínima de cinco anos completos e idade máxima de 14 anos completos até a data da inscrição. Já quadrilhas juninas e misses adultas terão idade mínima de 13 anos completos, também até a data da inscrição. Para as misses caipiras da diversidade, a idade mínima é de 18 anos completos até a data da apresentação.

Segundo o presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), Thiago Miranda, o concurso tem o objetivo de incentivar a cultura e as atividades artísticas no estado.

“O concurso de quadrilhas juninas, assim como o edital de folguedos, é mais uma ação do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, que objetiva promover e democratizar o acesso aos recursos para o fomento de bens e serviços artísticos e culturais e surge como estratégia para a valorização e visibilidade da produção no âmbito da Cultura Popular do Pará”, ressalta Thiago.

O cabeleireiro Júnior Borges, 49, é apaixonado por quadrilhas juninas e participa de festejos desde os 15 anos de idade. Animado para o concurso deste ano, ele conta que não vê a hora de dançar na avenida com o grupo Reino de São João.

“Quando começa esse período, a gente fica muito ansioso com os preparativos, porque já vai começar um pré-São João. Estamos naquela fase de ensaios, decoração dos figurinos, e, em todos os anos, a emoção é muito grande, como se fosse o primeiro ano. Na minha família, a gente respira São João, e a expectativa é sempre de fazer uma grande festa”, conta Júnior, que também atua como coreógrafo na quadrilha Cheiro do Pará, de Barcarena.

Apaixonado pelos festejos de São João, Júnior Borges, 49, nunca perde as festas juninas no Pará (Foto: Arquivo Pessoal)

Júnior destaca que, além de promover a cultura, as quadrilhas juninas também têm uma importância social, ajudando na retirada de jovens de situações de perigo.

“Em Barcarena, trabalhamos com muitos adolescentes e falamos sobre drogas, sobre gravidez... A gente abrange e ajuda a tirar essas pessoas do risco. Nossa quadrilha se renova a cada ano e hoje já conta com filhos dos brincantes mais antigos, uma coisa que vai passando de geração em geração”, acrescenta o quadrilheiro.

As apresentações das quadrilhas inscritas no 21º Concurso Estadual de Quadrilhas acontecem entre os dias 13 e 27 de junho. Já a apuração e a cerimônia de premiação ocorrem, respectivamente, nos dias 28 e 29 de junho.