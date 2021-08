Concurso 'Comida di Buteco' revela vencedor da Grande Belém nesta quinta

Nesta quinta-feira, 26, o público vai conhecer o resultado do concurso que elege o petisco mais delicioso da Região Metropolitana de Belém, o 'Comida di Buteco'. Nesta 21ª edição, 12 botecos estão na disputa e três vão ser premiados.

O primeiro lugar passa automaticamente para a disputa nacional, que na última edição consagrou o boteco é do município de Ananindeua, o Paladar Gi, que venceu em 2019. A expectativa é que o título permaneça em território paraense.

A cerimônia de encerramento será às 19h, no Hotel Princesa Louçã. Os representantes dos 12 botecos vão comparecer ao local, mas a coordenação do evento garantiu que será uma cerimônia rápida e sem aglomeração.

Elmo Santos, coordenador regional do evento, disse que este ano o concurso retomou com as atividades com a necessidade de algumas adaptações em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Mas encerra a edição com satisfação. "Nós precisamos fazer algumas modificações para garantir a segurança do público e dos proprietários e funcionários dos botecos e deu tudo certo", garante Elmo.

Nesta edição, todos os participantes criaram pratos com pelo menos um tipo de raiz. A organização do evento estabeleceu preço fixo de R$ 27. Para reforçar as medidas de prevenção contra a covid-19, o concurso incentivou o consumo tanto presencial como através do delivery. "E também incentivamos o método de retirada, que o cliente fazia o pedido e ia até ao local apenas para pegar o alimento", acrescenta o coordenador do concurso.

Público e o juri avaliaram os participantes dando nota de 1 a 10 para 4 quesitos: Petiscos, higiene, atendimento e temperatura da bebida. O peso do júri e do público é de 50% cada.

De acordo com os organizadores, 30% dos bares participantes do concurso fecharam as portas em todo país, por causa da pandemia. Diante deste cenário, a 21ª edição do concurso criou a campanha “Salve os Butecos!”, que tem como objetivo arrecadar dinheiro para ajudar na recuperação do faturamento. O valor arrecadado será dividido igualmente para todos os estabelecimentos participantes do evento.

A meta é de arrecadar 3 milhões de reais com doações de patrocinadores ou qualquer pessoa que queira contribuir com a ação. "Ainda não atingimos a meta, mas a campanha só vai encerrar no final do concurso nacional e esperamos que até lá a gente consiga atingir, já que muitos donos de botecos ainda estão se reestruturando diante de todo o prejuízo que passaram", completou Elmo.

Nas outras edições a média de participação de botecos no concurso era de 700. Este ano, aproximadamente 520 estão na competição. Mas além de dinheiro, alguns patrocinadores investiram com produtos. Aqui no Pará, por exemplo, uma cervejaria fez doações de cervejas para os 12 botecos participantes do concurso.

O Comida di Buteco nasceu em 2000, com o objetivo de resgatar os botecos autênticos, aqueles que todo mundo tem um no coração. Ao longo desses anos, o objetivo do concurso é de transformar vidas por meio da cozinha raiz.

Os 12 botecos da Região Metropolitana são: Bar Dois Irmãos; Bar Suíço; Bistrô do Boneco; Buteco da Nina; Buteco do Bacu; Clube do Espeto Grill; Confraria do Fraga; Éguatchê; Los Parças Pub; Mercearia Gastrô; Paladar Gi e Taperebar.