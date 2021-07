Concórdia do Pará recebe projeto de cinema itinerante via barco

Com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema, o projeto Cine Energia leva a embarcação O Marujo a 10 cidades paraenses, entre os meses julho e agosto de 2021. A iniciativa prevê a exibição gratuita de filmes na orla dos municípios contemplados, além de oferecer oficinas de formação e iniciação aos conteúdos audiovisuais.

O projeto de cinema itinerante realiza três dias de sessões de cinema ao ar livre. O primeiro destino foi Concórdia do Pará. Desde ontem (6), até esta quinta (8), a cidade recebe as atividades audiovisuais. Depois, segue para Curralinho, Aurora do Pará, Belém (Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro), Portel, Melgaço, Breves, São Sebastião da Boa Vista e Muaná.

Os filmes exibidos no circuito são nacionais e paraenses, direcionadas a todas faixas etárias, e com direito a pipoca para o público presente. Com a iniciativa da Equatorial Energia, através da Lei Semear, a programação segue todos os protocolos de segurança sanitária e oferece conteúdos audiovisuais, com oficinas de “Produção audiovisual com smartphones” e “Gestão de conteúdos audiovisuais nas redes sociais”, totalmente gratuitas.

“Em alguns lugares em que vamos ancorar, vamos atender comunidades ribeirinhas que jamais tiveram acesso ao cinema. E a ideia é utilizar o cinema como ferramenta de articulação, de entretenimento e de transmissão de conhecimento, provocando reflexões e enriquecendo o repertório cultural dessas comunidades”, disse o coordenador do projeto André Monteiro.

Inscrição para oficinas

Os interessados em participar das oficinas do Cine Energia devem entrar em contato com a coordenação do Cine Energia pelo número (91) 98909-8445, e realizar sua inscrição. Os vídeos produzidos pelos participantes ao longo das oficinas serão exibidos no último dia de programação de cada cidade, em uma mostra audiovisual realizada pelos próprios participantes.

Cronograma

Concórdia do Pará - 05 a 07 de julho

Aurora do Pará - 09 a 11 de julho

Portel - 13 a 17 de julho

Melgaço - 19 a 21 de julho

Breves - 23 a 25 de julho

São Sebastião da Boa Vista - 27 a 29 de julho

Muaná - 31 de julho a 02 de agosto

Oeiras do Pará - 04 a 06 de agosto

Curralinho - 14 a 16 de agosto

São Domingos do Capim - 19 a 21 agosto