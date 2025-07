Concerto de piano e violoncelo ocorre nesta quinta (31), em Belém

A Sala Augusto Meira Filho recebe, nesta quinta-feira, 31 de julho, às 19h, um concerto especial do duo formado pelo pianista paraense Ariel Lima e pela violoncelista alemã Carolin Eychmüller. Os músicos, que atualmente vivem em Zurique, na Suíça, conciliam carreiras solo e integram o Alas Piano Quartet, com o qual vêm se apresentando em diversas cidades europeias.

A apresentação em Belém surgiu de forma espontânea: ambos coincidiram uma estadia no Brasil e decidiram aproveitar o momento para compartilhar com o público paraense um repertório cuidadosamente selecionado, que transita entre diferentes estilos e nacionalidades. No programa estão obras como a Sonata para Violoncelo e Piano nº 1, Op. 38, de Johannes Brahms; Cenas Cariocas, do compositor brasileiro J. Guerra Vicente — com elementos de choro e seresta —; e a Sonata para Violoncelo e Piano nº 1, Op. 40, de Dmitri Shostakovich. O evento é uma realização do Arte Doce, com apoio da Fundação Amazônica de Música.

Ariel Lima

Natural de Belém, Ariel Lima iniciou seus estudos em violino, violoncelo, piano e composição. Dedicou-se integralmente ao piano sob orientação da professora Glória Caputo e, em 2014, foi contemplado com bolsa integral para estudar na École Normale de Musique de Paris, onde conquistou os títulos Diplôme Supérieur d’Exécution e Diplôme Supérieur d’Enseignement, com a mais alta distinção da instituição.

Como solista e camerista, já se apresentou em importantes salas da Europa e do Brasil, como o Musée du Louvre, Salle Cortot, Sala São Paulo e Theatro da Paz, onde atuou ao lado da orquestra sinfônica local. Foi finalista do Concours France-Amériques (Paris) e vencedor do Concours Clés d’Or (Villemomble).

Desde 2020, continua seus estudos na Zürcher Hochschule der Künste, onde concluiu o mestrado em performance pianística com nota máxima. Atualmente, cursa um segundo mestrado com foco em interpretação de canção e música de câmara. Também é idealizador de projetos artísticos inovadores, como Ascensão, CHEMINS e The Grass, este último premiado com o ZHdK Förderpreis, reconhecimento acadêmico concedido aos projetos mais relevantes da universidade.

Carolin Eychmüller

Nascida em Colônia, na Alemanha, Carolin Eychmüller começou a tocar violoncelo aos seis anos. Formou-se em Hamburgo e deu continuidade à sua formação em Lucerna e Zurique, tendo passado por mestres como Sebastian Klinger, Christian Poltéra e Thomas Grossenbacher. Teve aulas com grandes nomes do violoncelo internacional, como Wolfgang Boettcher e Kian Soltani, e é bolsista da Fundação Villa Musica e da Academia Internacional de Música de Liechtenstein.

Sua relação com o Brasil começou após um período de estudos em Natal (RN) e, desde então, já participou de festivais como o de Barra Mansa, o Encontro Musical de Indaiatuba (2019) e o Festival Internacional Sesc de Música de Roraima (2024). Desde 2021, atua como substituta da Orquestra Tonhalle de Zurique e da Ópera de Zurique. Em 2024, assumiu uma vaga permanente na Orquestra Sinfônica de St. Gallen.

Apaixonada por música de câmara, Carolin venceu o Prêmio Especial do Concurso Kiwanis em 2023, em Zurique. No mesmo ano, fundou o trio de cordas Calla e, junto com Ariel Lima, deu origem ao Alas Piano Quartet, que venceu o Prêmio de Interpretação do Concurso Paul Juon.