Compositor paraense Duann lança samba 'Mil Erros' e encanta crítica musical

O cantor e compositor paraense Duann lançou nas plataformas digitais o single ‘Mil Erros’. A canção, um samba resultado de uma parceria com o músico Jimmy Góes e gravada no Guamundo Homestudio, fala sobre a busca por encontrar um amor verdadeiro sem deixar de vivenciar as experiências que surgem neste caminho. ‘Enquanto o certo não vem, eu erro até acertar’ é o refrão da música, bem recebida pela crítica.

‘Mil Erros’ é o primeiro single de Duann, que pretende lançar um álbum no próximo ano. Natural de Oriximiná, ele fez carreira como artista plástico com foco na arte digital, mas seu talento natural para composição sempre chamou atenção dos amigos mais próximos, que o incentivaram a se lançar para a música. O resultado da primeira música, que para ele é uma espécie de “declaração desapegada”, é mais uma jóia para a coroa do samba paraense.

“Quando criança tive como influência meu pai, carioca e sambista em sua juventude, e meus avós maternos que adoravam boleros e serestas. E mesmo me incluindo no meio alternativo, não acho coincidência que minha primeira canção seja um sambinha. Mil Erros é uma espécie de declaração desapegada! Fala sobre a necessidade de encontrar um alguém bacana, mas sem medo de viver as experiências necessárias, aceitando todos os erros até o acerto”, diz.

Na arte digital, é um profissional também reconhecido pelo talento, trazendo em seu portfólio animações como 'Turma da Pororoca - Alegro pero no mucho', que teve seu lançamento no Theatro da Paz, e ‘Os Dinâmicos’. Recentemente, o artista teve trabalhos expostos em projeções de mapping do Círio.

“Por muito tempo eu me expressava a partir da arte. Mas desenhos ganham mais interpretações que palavras, são livres. Palavras fecham mais o cerco. Me dei conta de que muito do que não conseguia falar antes, passei a expressar compondo. Em algum momento vou unir essas artes, vai que num videoclipe”, deixa no ar a possibilidade.

Sobre seu primeiro álbum, Duann prefere deixar rolar, mas composições não faltam. Letras que falam sobre coisas do coração, e sentimentos, quase sempre colhidas nas fontes que o artista encontrou em sua busca espiritual na capital paraense.

“Temos umas 12 canções que pretendemos musicar em breve, quem sabe lançar um EP. A maioria expressa uma fase minha. Algumas falam sobre coisas do coração, outras poucas tem um toque de revolta, mas em boa parte minha espiritualidade está presente”, diz o artista, devoto do Santo Daime, doutrina espiritual criada por seringueiros nordestinos que migraram para a Amazônia no início do século XX, entre os quais ‘Mestre Irineu’.

“Independente de espiritualizado ou não, o que desejo é que ‘Mil Erros’ possa despertar a leveza em quem ouve. Em mim, ela desperta uma espécie de empoderamento. É certo que não existe só um amor na vida e a gente deve se permitir pra encontrar o que busca! E digo isso sem romantizar relações abusivas. Isso é outro lance”, diz Duann.

FICHA TÉCNICA DE 'MIL ERROS':

Letra e voz: @duannart

Guitarra: @jimmyygoes

Cavaco e arranjos: @diegoxavierlx

Voz: @mainumy_

Gravação: @guamundohomestudio

