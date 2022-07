Companhia do Calypso volta para Belém e promete show agitado no Mormaço

Um dos grandes ícones da música paraense, a banda Companhia do Calypso está de volta em Belém neste sábado (02), a partir das 21h no Mormaço. O evento, conhecido como “Farofa do Mormaço” contará ainda com DJ Elisson e Bruno e Trio em uma noite que promete muita animação com ritmos paraenses.

Segundo a cantora, Paulinha Miranda, uma das vocalistas da banda, “eu estou muito ansiosa para o show em Belém, depois de tanto tempo sem pisar nos palcos dessa cidade incrível que eu tenho um carinho enorme. O público pode esperar muito show, muito bate cabelo, pensamos em um repertório 100% do Pará com tecnomelody”, afirmou. “O sentimento de voltar é muito bom depois de tempos tão difíceis, a esperança é que a gente não pare nunca mais agora, de fazer o que mais amamos”, enfatizou a cantora.

A banda Companhia do Calypso é um dos sucessos da música do Pará desde os anos 2000. A banda fez grande sucesso, principalmente entre Norte e Nordeste, fazendo uma série de grandes shows com sucesso de público. À época, a banda tinha como vocalistas Lenne Bandeira, Robertinho e Mylla Karvalho. A banda segue influenciando novos artistas como Pabllo Vittar, que recentemente regravou sucessos do grupo em um de seus discos. Com a formação atual, a banda já carrega alguns novos sucessos, como as canções “Parará”, “Nossa Série”, “Bem Me Quer Ou Não Me Quer” e “Bumbum De Furacão”. Ao logo de toda sua carreira, a Companhia vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o Brasil.

Agende-se

“Farofa do Mormaço” com a banda Companhia do Calypso

Data: 02/07/22

Hora: 21h

Local: Mormaço (Passagem Carneiro da Rocha, S/N Arsenal, Ao Lado do Mangal das Garças)

Mais informações: (81)99835-0802