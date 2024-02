Como funcionou a serpente da Viradouro? Conheça o truque do abre alas da campeã 2024

A Unidos do Viradouro foi sagrada a grande campeã das escolas de samba do Rio de Janeiro do Grupo Especial na tarde desta quarta-feira (14). A escola se inspirou na ancestralidade e apresentou um enredo sobre o culto ao vodum serpente, e, logo no abre alas, entrou com um cobra gigante circulando pela avenida. A alegoria deixou muitos espectadores intrigados sobre como funcionou esse mecanismo.

VEJA MAIS:

Se engana quem pensa que se tratava de um robô. Para a surpresa de muitos, a alegoria de serpente era comandada por um bailarino. Wesley Torquato, de 23 anos, comandou a cobra deitado sobre um skate, com o auxílio de um controle guiava os movimentos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o coreógrafo e bailarino que deu vida à Pyron, mostrou como controlava a serpente deitado no carrinho da comissão de frente da escola de samba.

O tema foi desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon e levou para o desfile uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões. A comissão de frente que viralizou nas redes sociais foi idealizada por Priscila e Rodrigo Negri.