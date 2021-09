Comédia virtual faz reflexão sobre a pandemia de covid-19

As inquietações e situações que marcam o período da pandemia são o centro do espetáculo teatral “Não Me Covid”, de Breno Monteiro e Leonardo Sousa. A montagem será apresentada no melhor estilo das artes na pandemia: de forma virtual. A partir desta quarta-feira, às 20h, fica disponível no site Espaço das Artes de Belém.

“Não Me Covid” é descrito como uma obra que retrata de maneira cômica situações do cotidiano que são inusitadas, mas que podem ser um prelúdio do que virá, caso as pessoas não se conscientizem que esta é uma situação séria.

Os produtores da montagem destacam que mesmo com o avanço da vacinação, ainda é preciso falar sobre os riscos de contaminação, a importância do distanciamento, uso de máscara e práticas de higiene, por isso a escolha do gênero comédia para o espetáculo, pois chega mais facilmente ao público.

O espetáculo é composto por esquetes com pessoas que vivem em tempos de coronavírus. Segundo os produtores, ainda que o assunto seja sério, é importante frisar que a leveza em forma de sátira promove o pensamento autocrítico do indivíduo. Será que estamos executando o que pregamos e muitas vezes o que cobramos dos outros? É com este tipo de reflexão que o espetáculo proposto pelo projeto satiriza de maneira inteligente, leve e cômica o comportamento humano em tempos de coronavírus.

O espetáculo foi contemplado no edital de Teatro da Lei Aldir Blanc, através da Secult/Pa. A direção e adaptação são de Breno Monteiro e Leonardo Sousa, a dramaturgia é de Luís Menna Barreto, a produção e visualidade é de Lauro Sousa, a maquiagem de Eliane Gomes, e sonoplastia de Leonardo Sousa. No elenco estão Bárbara Pismel, Celso Taynan, Edilene Barbosa, Eliane Gomes, Everton Pereira e René Coelho. O projeto tem apoio do Espaço das Artes de Belém e da Companhia Paraense de Potoqueiros.