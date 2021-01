Com covid-19, Zezinho Corrêa, do Carrapicho, apresenta 'evolução'

O cantor Zezinho Corrêa, do grupo Carrapicho, que está internado com covid-19 em um hospital na cidade de Manaus, no Amazonas, "continua a apresentar evolução positiva", informou comunicado divulgado pela família no fim da noite de domingo, 10.

Nova onda de covid-19 em Manaus reacende debate sobre imunidade de rebanho.

"Zezinho está com as funções renais e pressão normais, sem febre e fazendo uso de medicamentos profiláticos para conforto respiratório. ... Foi realizada a diminuição da sedação, oxigênio e o processo de desmame. O cantor segue monitorado pela equipe médica", informa a nota sobre seu estado de saúde.

Confira a íntegra do comunicado sobre a saúde de Zezinho Corrêa: