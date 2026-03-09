Com Brasil no Oscar, TNT e HBO Max batem recorde de faturamento para exibição da premiação

Com sete indicações ao Oscar nos últimos dois anos, o cinema brasileiro vive ótima fase internacional graças às conquistas de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. E o êxito nacional na principal premiação cinematográfica do mundo parece ter sido positivo também para a TNT e a HBO Max.

O canal de TV fechada e o serviço de streaming anunciaram nesta segunda-feira, 9, um recorde de faturamento na cobertura nacional do Oscar em 2026. Apesar de não divulgarem valores, as duas organizações anunciaram 17 patrocinadores para a transmissão ao vivo do evento. Entre as principais marcas, estão nomes como Elo, Mitsubishi, Airbnb, Apple, Petrobras, Chanel e M&Ms.

O evento, que ocorre no próximo domingo, dia 15, será transmitido pela HBO Max e pela TNT a partir das 18h30 (horário de Brasília). Assim como ocorreu no ano passado, o Brasil concorre em diversas categorias. Ao todo, o longa de Kleber Mendonça Filho está na disputa pelos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura. O País também é representado na corrida de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso (Sonhos de Trem).

Além dos patrocinadores masters, a transmissão também conta com as marcas apoiadoras Disney, Rolex, CNI, Sebrae, Secom, Audible, Shopee, Médicos Sem Fronteiras, ACNUR e Britânia. "Este é mais um ano emblemático em que nós, brasileiros, celebramos um momento histórico de protagonismo do nosso cinema na temporada de premiações", comentou André Gramorelli, VP de vendas publicitárias da Warner Bros. Discovery Brasil., em comunicado oficial.

"Em 2026, queremos ir além da exibição do conteúdo, com espaços estratégicos para que nossos parceiros estejam presentes de forma integrada e criativa, por meio de conteúdos e experiências de marca contextualizadas com o momento do Brasil na premiação e o clima de torcida do público em torno disso", explicou Gramorelli.

A transmissão da TNT e da HBO Max será comentada pela jornalista Aline Diniz, especialista em filmes e séries, ao lado dos atores Vladimir Brichta e Fabiula Nascimento. Em Los Angeles, no Dolby Theatre, a repórter Carol Ribeiro comanda o tapete vermelho com entrevistas exclusivas e bastidores da premiação.