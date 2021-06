Colunista diz que aniversário de Marina Ruy Barbosa vai ter três dias de festa

A atriz Marina Ruy Barbosa está completando 26 anos, nesta quarta-feira (30), e está planejando uma festa que terá três dias de duração (próxima sexta, sábado e domingo). A comemoração será na fazenda do novo namorado, o deputado federal Guilherme Mussi, localizada em Capão Bonito, no interior de São Paulo.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, todos os quartos da fazenda devem ser ocupados com cerca de 20 casais de amigos da artista. A comemoração terá toda estrutura e decoração no estilo festa junina e com direito a fogueira e comidas típicas. A decoradora deve se deslocar diretamente de São Paulo para acompanhar de perto cada detalhe da festa.

O namoro de Marina e Guilherme Mussi começou em janeiro deste ano. O relacionamento, no entanto, só foi 'assumido recentemente, após a atriz deixar um recado público para sua concunhada nas redes sociais.