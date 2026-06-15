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Coluna do Estadão: UFC na Casa Branca dividiu holofotes com a Copa nas redes, diz pesquisa Nexus

Estadão Conteúdo

Por Leticia Fernandes, do Estadão

A realização inédita de um evento de UFC na Casa Branca, em Washington, dividiu os holofotes com a Copa do Mundo neste final de semana entre os internautas brasileiros.

Segundo levantamento da Nexus obtido pela Coluna do Estadão, o campeonato em homenagem ao aniversário do presidente americano, Donald Trump, produziu 7,6 milhões de interações no X, Instagram e Facebook - entre curtidas, compartilhamentos e comentários - entre a manhã deste domingo, 14, e a manhã desta segunda-feira, 15, levando em conta apenas as menções ao assunto em português.

Só no X, uma análise de 72 mil menções em português do evento chegou a alcançar mais de 37 milhões de impressões, termo que se refere à quantidade de vezes em que as publicações são vistas nas telas. Essas menções também geraram engajamento superior a 890 mil interações.

O pico de conversas sobre o UFC na Casa Branca aconteceu entre 1h e 2h desta segunda-feira. Entre os termos de maior destaque na rede social apareceram "Justin Gaethje", "Alex Poatan" e "Topuria".

Gaethje desbancou o espanhol Ilia Topuria e quebrou uma invencibilidade de 17 lutas do rival. Já o francês Alex Poatan, ex-campeão de duas categorias, foi nocauteado por Ciryl Gane, número 1 do ranking.

Lutador brasileiro tem destaque no Facebook e Instagram

No Facebook e Instagram, uma amostra com cerca de 2,7 mil menções em português às lutas deste domingo já contabiliza mais de 6,8 milhões de interações. Na nuvem de palavras mais comentadas durante a madrugada, tiveram destaque "Ciryl Gane" e "Diego Lopes", lutador brasileiro que nocauteou o americano Steve Garcia na luta de abertura do UFC na Casa Branca.

No Google Trends Brasil, em aferição também na manhã desta segunda-feira, "Topuria" apareceu em 6º lugar nas buscas das últimas 24 horas, por ordem de relevância. O nome do atleta foi buscado mais de 100 mil vezes em 13 horas. O pico de procura foi registrado às 2h04 desta segunda. Já "Poatan" apareceu na 7ª colocação das buscas dos últimos 7 dias, com mais de 1 milhão de pesquisas desde sábado, 13.

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