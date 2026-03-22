Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Master: MP investiga Caixa por rebaixar gerentes que barraram negócio

Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação para apurar se houve retaliação na perda de cargo de três funcionários da Caixa Asset, braço de investimento da Caixa Econômica Federal, que se posicionaram contra a compra de R$ 500 milhões em letras financeiras do Banco Master em 2024. O episódio aconteceu no ano anterior à liquidação do Master e à primeira prisão do dono do banco, o empresário Daniel Vorcaro, que atualmente negocia uma delação. A Caixa Asset foi notificada nos últimos dias pela Procuradoria a dar explicações sobre o caso. O prazo inicial para apresentar respostas termina na segunda-feira, 23. Procurada, a Caixa disse não ter sido notificada e que "não faz parte da política de recursos humanos da empresa punir ou retaliar seus empregados".

ALERTA. A Procuradoria recebeu relatos de que três técnicos perderam o posto de gestores de fundo de investimento da Caixa Asset poucos dias após se posicionarem contra o negócio com o Master. O parecer alertou que o banco não tinha "consistência em seus números", com um modelo de negócios de "difícil compreensão" e "alto risco de solvência".

EM FAMÍLIA. A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) apresentou projeto para ampliar regras de impedimento a juízes parentes de advogados. O texto prevê que eles devem se declarar impedidos quando tiverem familiares até terceiro grau em escritórios de advocacia envolvidos em processos sob sua responsabilidade.

DEFERIDO. Oito dos dez ministros do Supremo têm parentes de primeiro grau que tiveram um salto na atuação em tribunais superiores após a ascensão de seus familiares à cúpula do Judiciário, como mostrou o Estadão/Broadcast.

PERDOADOS. Prestes a dividirem o mesmo partido, o PL, o senador Sérgio Moro e a família Bolsonaro já trocaram uma série de ataques públicos. Moro foi chamado pelos Bolsonaros de "traíra", "sem caráter" e "mentiroso deslavado", além de fazer "papel de palhaço". O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, por sua vez, acusou o ex-presidente de interferir indevidamente na atuação da PF e disse que seu governo era fracassado, negacionista e desmantelou o combate à corrupção.

TRÉPLICA. Os estrategistas políticos Rodrigo Mendes e Leonardo Lamounier lançam na terça-feira, 24, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, o livro Debates Eleitorais: Prepare-se ou Morra!. A obra foi escrita por um grupo de 20 especialistas, de marqueteiros a cientistas políticos, que detalham os bastidores, as técnicas usadas por candidatos e as histórias de debates em grandes campanhas eleitorais em todo o Brasil. Também haverá um debate no evento.

INTIMAÇÃO. A delegada Viviane Fontenelle, que acusou de assédio o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão Maurício Martins, passou a ser investigada. Como mostrou a Coluna, ela foi notificada na quinta-feira, 19.

DENÚNCIA. Dez dias antes, a delegada postou que o então secretário fez comentários inadequados e pediu foto dela. Ele nega. Na mesma data, a Corregedoria abriu processo disciplinar, que pode acarretar demissão. O PAD é sobre outra publicação em que ela questiona dados da segurança pública. Procurada, a Secretaria de Segurança não respondeu.

PRONTO, FALEI! Eliziane Gama Senadora (PSD-MA) "Ou aprova-se a PEC do fim da aposentadoria como punição ou continua a descrença no Judiciário. Não se pode premiar uns poucos que envergonham a toga."

CLICK Aécio Neves Presidente do PSDB Durante reunião com os ex-governadores do Ceará Tasso Jereissati e Ciro Gomes, que tem se articulado para disputar novamente o cargo pelo PSDB.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRALIZOU

VÍDEO: Joba, do 'Warilou', coloca Eliana para dançar lambada em programa da Globo

Família Marçal representou o Pará na disputa exibida neste domingo (22)

22.03.26 22h56

CASO DE POLÍCIA

Humorista Tiago Santineli é levado à delegacia após confusão com grupo religioso em BH

Comediante afirmou que grupo tentou 'tumultuar' sua apresentação

22.03.26 21h12

FAMOSOS

Após show, João Gordo é detido em aeroporto com drogas na bagagem

A dentenção ocorreu na manhã deste domingo (22)

22.03.26 18h36

CULTURA

Cartunista paraense J. Bosco assina arte de destaque em exposição sobre Wagner Moura

Exposição destaca reconhecimento internacional do cinema brasileiro

22.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Prova Bate e Volta

BBB 26: Leandro se salva e Jordana está no Paredão após Triângulo de Risco; veja como foi

Dinâmica do Triângulo de Risco agitou as pontuações do fantasy game

22.03.26 8h02

FAMOSOS

Após show, João Gordo é detido em aeroporto com drogas na bagagem

A dentenção ocorreu na manhã deste domingo (22)

22.03.26 18h36

despedida

Enterro do ator Juca de Oliveira reúne famosos e familiares em São Paulo

Com uma trajetória que atravessa décadas, Juca de Oliveira construiu uma carreira extensa e diversa

22.03.26 13h12

PELAS RUAS DE BELÉM

Nosso Tom reúne fãs e celebra 25 anos com show no Porto Futuro II, em Belém

Com muito samba e pagode, o projeto já passou por outros endereços, como a avenida Brás de Aguiar e Praça do Carmo

22.03.26 12h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda