Coluna do Estadão: Master: MP investiga Caixa por rebaixar gerentes que barraram negócio

O Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação para apurar se houve retaliação na perda de cargo de três funcionários da Caixa Asset, braço de investimento da Caixa Econômica Federal, que se posicionaram contra a compra de R$ 500 milhões em letras financeiras do Banco Master em 2024. O episódio aconteceu no ano anterior à liquidação do Master e à primeira prisão do dono do banco, o empresário Daniel Vorcaro, que atualmente negocia uma delação. A Caixa Asset foi notificada nos últimos dias pela Procuradoria a dar explicações sobre o caso. O prazo inicial para apresentar respostas termina na segunda-feira, 23. Procurada, a Caixa disse não ter sido notificada e que "não faz parte da política de recursos humanos da empresa punir ou retaliar seus empregados".

ALERTA. A Procuradoria recebeu relatos de que três técnicos perderam o posto de gestores de fundo de investimento da Caixa Asset poucos dias após se posicionarem contra o negócio com o Master. O parecer alertou que o banco não tinha "consistência em seus números", com um modelo de negócios de "difícil compreensão" e "alto risco de solvência".

EM FAMÍLIA. A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) apresentou projeto para ampliar regras de impedimento a juízes parentes de advogados. O texto prevê que eles devem se declarar impedidos quando tiverem familiares até terceiro grau em escritórios de advocacia envolvidos em processos sob sua responsabilidade.

DEFERIDO. Oito dos dez ministros do Supremo têm parentes de primeiro grau que tiveram um salto na atuação em tribunais superiores após a ascensão de seus familiares à cúpula do Judiciário, como mostrou o Estadão/Broadcast.

PERDOADOS. Prestes a dividirem o mesmo partido, o PL, o senador Sérgio Moro e a família Bolsonaro já trocaram uma série de ataques públicos. Moro foi chamado pelos Bolsonaros de "traíra", "sem caráter" e "mentiroso deslavado", além de fazer "papel de palhaço". O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, por sua vez, acusou o ex-presidente de interferir indevidamente na atuação da PF e disse que seu governo era fracassado, negacionista e desmantelou o combate à corrupção.

TRÉPLICA. Os estrategistas políticos Rodrigo Mendes e Leonardo Lamounier lançam na terça-feira, 24, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, o livro Debates Eleitorais: Prepare-se ou Morra!. A obra foi escrita por um grupo de 20 especialistas, de marqueteiros a cientistas políticos, que detalham os bastidores, as técnicas usadas por candidatos e as histórias de debates em grandes campanhas eleitorais em todo o Brasil. Também haverá um debate no evento.

INTIMAÇÃO. A delegada Viviane Fontenelle, que acusou de assédio o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão Maurício Martins, passou a ser investigada. Como mostrou a Coluna, ela foi notificada na quinta-feira, 19.

DENÚNCIA. Dez dias antes, a delegada postou que o então secretário fez comentários inadequados e pediu foto dela. Ele nega. Na mesma data, a Corregedoria abriu processo disciplinar, que pode acarretar demissão. O PAD é sobre outra publicação em que ela questiona dados da segurança pública. Procurada, a Secretaria de Segurança não respondeu.

PRONTO, FALEI! Eliziane Gama Senadora (PSD-MA) "Ou aprova-se a PEC do fim da aposentadoria como punição ou continua a descrença no Judiciário. Não se pode premiar uns poucos que envergonham a toga."

CLICK Aécio Neves Presidente do PSDB Durante reunião com os ex-governadores do Ceará Tasso Jereissati e Ciro Gomes, que tem se articulado para disputar novamente o cargo pelo PSDB.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)