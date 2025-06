Coluna do Estadão: Kassab muda xadrez para Senado em SP; Gabrilli deve concorrer a deputada

Por Iander Porcella, do Estadão

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, mudou o xadrez para a disputa ao Senado por São Paulo. Segundo apurou a Coluna do Estadão, o dirigente partidário convidou a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) para concorrer em 2026 a deputada estadual, a pretexto de fortalecer a relação da Assembleia Legislativa com o governo paulista.

Mara havia anunciado que concorreria à reeleição ano que vem, como informou a Coluna. Sem a parlamentar centrista na disputa, o caminho fica livre para a direita tentar emplacar duas vagas no Senado por SP.

Como também mostrou a Coluna, a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos embaralhou os planos do PL para a eleição em São Paulo, mas sem facilitar a vida do PT no Estado.

Integrantes do PL já avaliam se há possibilidade jurídica de ele disputar a eleição mesmo estando em solo americano. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), também deve concorrer ao Senado.

Duelo entre Bolsonaro e Lula pelo Senado

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro querem preencher o máximo de vagas possíveis no Senado em busca de maioria na Casa para abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, tenta impedir esse cenário. O PT avalia lançar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para disputar uma vaga na Casa por São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também é uma opção da esquerda.