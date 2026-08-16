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Coluna do Estadão: Flávio cogitou Michelle para vice após veto a nomes do PP e Republicanos

Estadão Conteúdo

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cogitou uma chapa puro-sangue com Michelle Bolsonaro de vice. A ideia ganhou força após desandarem as negociações com a federação PP-União Brasil e com o Republicanos, que decidiram pela neutralidade nas eleições deste ano e inviabilizaram as favoritas do presidenciável para vice, a senadora Tereza Cristina (PP) e a economista Daniella Marques (Republicanos). O coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho, disse a interlocutores que a composição seria "Bolsonaro demais em uma chapa". Procurado, ele não respondeu. Os outros nomes femininos do PL, como o da deputada Júlia Zanatta, foram considerados "muito à direita" e que nada agregariam para Flávio, que já tem os votos da direita bolsonarista.

DECEPÇÃO. A escolha de Alfredo Gaspar (PL-AL) para vice decepcionou aliadas de Flávio, que consideram que o candidato desperdiçou uma oportunidade de se aproximar do eleitorado feminino. Segundo pesquisa Datafolha, 50% das mulheres não votariam no senador de jeito nenhum.

TERMÔMETRO. O governador do Maranhão, Carlos Brandão (sem partido), avalia com seu entorno político o futuro da candidatura ao Senado do senador Weverton Rocha (PDT). A movimentação ocorre após o parlamentar ser alvo de mais uma operação da PF no caso INSS.

FOCO. Brandão consultou assessores sobre a viabilidade de encomendar uma pesquisa quantitativa e qualitativa para medir o desgaste do episódio. O objetivo é mapear o impacto sobre a chapa governista na disputa pelo governo do Estado, encabeçada pelo seu sobrinho Orleans Brandão (MDB).

FOCO... O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, candidato a deputado federal pelo PT em São Paulo, disse à Coluna que o presidente Lula (PT) precisa fazer uma campanha de reeleição "como se estivesse perdendo", com vistas a engajar o eleitorado até o dia da votação.

FORÇA... "Os institutos de pesquisas dizem que há chances de vitória no 1º. turno, mas Lula tem que fazer campanha como se estivesse perdendo. Campanha depende muito da conversa na família, na vizinhança, no trabalho, na escola, na igreja. Não é só rede social e propaganda", diz Dirceu.

...E FÉ. Para justificar seu otimismo com Lula, Dirceu cita duas razões inéditas. A primeira é o amplo arco de alianças em torno do petista, o único nome do campo progressista na disputa ao Planalto. O outro motivo é a união dentro do próprio PT, partido que Dirceu já presidiu e que é conhecido pelas disputas internas.

REVIRAVOLTA. A Justiça do Paraná suspendeu a cobrança de parcelas contra dois investidores que compraram imóveis em resorts originalmente vendidos com a bandeira Hard Rock. Após atrasos nas obras, a marca internacional encerrou sua participação em hotéis de luxo na Ilha do Sol (PR) e em Jericoacoara (CE).

OUTRO LADO. Procurada, a Hard Rock disse que a Justiça ordenou que os hotéis parassem de usar sua marca. A atual controladora dos resorts, Residence Club, afirmou que "não se manifesta sobre processos judiciais ainda pendentes de decisão definitiva".

PRONTO, FALEI! Nelsinho Trad Senador (PSD-MS) "A relação construída com os EUA por mais de 200 anos exige que todas as possibilidades de entendimento sejam buscadas antes de uma escalada comercial."

CLICK Leila do Vôlei Senadora (PDT-DF) Presidiu a sessão do Senado que celebrou o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento da violência contra a mulher, além dos 20 anos da Lei Maria da Penha.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)

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