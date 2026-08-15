Lucinha Lins se emociona com apresentação de cenas do musical de Fafá de Belém no Theatro da Paz

Lucinha Lins, que interpreta a fase madura de Fafá de Belém no musical que celebra a trajetória da artista paraense, se emocionou durante a apresentação de cenas da montagem no Theatro da Paz, em Belém. As cenas foram apresentadas por participantes da oficina de Teatro Musical, promovida gratuitamente pela produção do espetáculo em parceria com a Petrobras.

Durante quatro dias, os 60 inscritos participaram de atividades ministradas por profissionais da produção nacional. A apresentação integrou a programação de formação artística realizada durante a temporada do musical em Belém e proporcionou aos participantes uma experiência prática de criação e preparação para o palco.

O espetáculo

O espetáculo “Fafá de Belém, O Musical” segue em cartaz no Theatro da Paz, em Belém, até o dia 16 de agosto. O show propõe uma viagem pela trajetória de Fafá de Belém, passando pela infância (interpretada por Laura Saab, neta de Fafá), fase adulta (Helga Nemetik) e etapa atual (Lucinha Lins). Além de mostrar a história da artista, o espetáculo também mergulha na espiritualidade e nas posições políticas de Fafá ao destacar o Círio de Nazaré, as lendas amazônicas, o engajamento no movimento das "Diretas Já" e o seu apoio à comunidade LGBTQIA+.

O texto e o roteiro musical são assinados por Gustavo Gasparani e Eduardo Rieche, com direção artística de Gasparani e idealização e produção de Jô Santana. No palco, três intérpretes se dividem na condução da narrativa: Laura Saab (neta de Fafá) e Clarah Passos vivem a Fafá-menina; Helga Nemetik interpreta a Fafá-cantora; e Lucinha Lins dá vida à artista na fase atual.