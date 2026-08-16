Arthur Aguiar anuncia que será pai pela terceira vez
O casal afirmou que decidiu esperar os primeiros meses da gestação para fazer o anúncio
O ator e ex-BBB Arthur Aguiar, de 37 anos, anunciou que será pai pela terceira vez. Casado com a influenciadora Jheny Santucci, o ator e empresário revelou neste domingo que a esposa está grávida.
O casal compartilhou a notícia nas redes sociais e afirmou que decidiu esperar os primeiros meses da gestação para fazer o anúncio. Segundo Jheny, alguns seguidores já desconfiavam da gravidez.
“Alguns de vocês já tinham percebido, mas preferimos esperar passar os primeiros meses antes de anunciar que um novo coração bate por aqui. Uma nova vida, um novo capítulo da nossa família”, escreveu a influenciadora.
Arthur também celebrou a chegada do novo filho e afirmou que a gravidez aconteceu de forma inesperada. “Mais uma vez, Deus fez questão de deixar claro que quem escreve a nossa história é Ele”, declarou na publicação.
O ator já é pai de Sophia Cardi Aguiar, de sete anos, fruto do relacionamento com Maíra Cardi, e de Gabriel, de dois anos, filho de Jheny Santucci.
Ao anunciar a gravidez, Jheny resumiu a nova fase da família em uma frase: “Agora somos cinco.”
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