X
Cultura

Coluna do Estadão: 'Fim da escala 6x1 depende de avanço', diz presidente da Abimaq

Estadão Conteúdo

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso, afirmou que o País precisa aumentar a produtividade em vários setores da economia antes de acabar com a escala de trabalho 6x1 e ressaltou que isso passa pela automação. Mas a realidade brasileira ainda está muito atrás do mercado global. Ele apontou este exemplo: enquanto a média mundial é de 162 robôs por 10 mil funcionários, por aqui a média é de 10 robôs por 10 mil, contingente 15 vezes menor. Os dados apresentados por Velloso à Coluna, que englobam os anos de 2024 e 2025, são da Federação Internacional de Robótica (IFR). O Congresso retoma nesta volta dos trabalhos pós-carnaval a discussão da redução da jornada, tema popular para as eleições.

ALERTA. "O Brasil tem produtividade baixíssima e precisa aumentá-la para reduzir a jornada de trabalho. Uma das principais formas de melhorar a produtividade é a automação. A proposta de redução de jornada de 44 para 40 horas seria uma bomba contra os setores produtivos", disse.

ARGUMENTOS 1. O presidente da Abimaq rebateu declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, de que "já passou da hora de enfrentarmos essa questão (da redução da jornada)", e ressaltou que o País está "em meio à revolução tecnológica".

ARGUMENTOS 2. "Essa afirmação de Motta não encontra justificativa na realidade. A automação não existe na maioria das indústrias nacionais. E a produtividade nacional cresceu apenas 0,2% ao ano entre 1981 e 2024, bem abaixo da experiência internacional. O Brasil ocupa a 100ª posição global de produtividade por trabalhador, segundo a OIT."

PRESENTE. Cinco familiares da vereadora Marielle Franco, executada em 2018, acompanharão o julgamento no STF contra os réus acusados de encomendar o assassinato. Estarão a partir da terça-feira, 24, na Corte o pai (Antônio), a mãe (Marinete), a filha (Luyara), a irmã (Anielle, ministra da Igualdade Racial) e a viúva (Mônica Benicio, vereadora) de Marielle.

ATO. Na quinta-feira, 26, dia seguinte ao fim do julgamento no Supremo, a família de Marielle fará uma caminhada pública na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Foi nesse bairro que aconteceram os primeiros protestos após a morte da vereadora, há oito anos.

INTENÇÃO. Antes de ir ao julgamento em Brasília, a família da vereadora carioca rezou em uma missa na Igreja da Penha, no Rio. "Seguimos com fé e coragem, com a certeza de que a justiça por Marielle é um marco histórico que o País precisa viver", afirma o Instituto Marielle Franco.

NACIONAL. Conselheiro de Lula, o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha admite pessimismo quando perguntado se há espaço para diminuir a rejeição a Lula. "O grande desafio do presidente, do PT e dos partidos aliados é fazer uma campanha em que não cometam muitos erros. Vai ser uma campanha dificílima, com muitas mentiras, muita IA."

ESTADUAL. Sobre Tarcísio de Freitas ter 60% de aprovação, afirma: "Não quero desconhecer a força do governador. Mas não dou de barato que ele já ganhou eleição. O PT tem deixado a desejar essa campanha para SP".

PRONTO, FALEI! Gustavo Ayala CEO do Grupo Bolt de Energia "Equilíbrio fiscal e energia renovável são os pilares para o País liderar a era dos data centers sustentáveis e virar um exportador global de serviços digitais verdes."

CLICK Tabata Amaral Deputada federal (PSB-SP) Casou com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na capela de São Benedito, na praia de Carneiros, no litoral Sul de Pernambuco, na tarde desse sábado, 21.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Leticia Fernandes e Bianca Gomes)

Cultura
.
