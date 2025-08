Coluna do Estadão: 'Estou inconformado', diz Valdemar Costa Neto sobre prisão de Bolsonaro

Por Roseann Kennedy e Iander Porcella, do Estadão

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que está "inconformado" com a prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro decretada nesta segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"ESTOU INCONFORMADO!!!!! O QUE MAIS POSSO DIZER?", escreveu Valdemar à Coluna do Estadão, em letras maiúsculas e com diversos pontos de exclamação para expressar sua indignação.

Moraes justificou a decisão ao afirmar que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares inicialmente previstas. A Polícia Federal foi enviada à casa do ex-presidente e para cumprir mandados de prisão domiciliar e busca e apreensão. O Estadão apurou que um telefone do ex-presidente foi apreendido.

Durante manifestação realizada na Avenida Paulista no domingo, 3, o ex-presidente se pronunciou por meio do telefone do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, que publicou o discurso nas redes. Moraes havia determinado que Bolsonaro não poderia usar as mídias sociais, mesmo por meio de terceiros.