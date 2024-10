Coletiva 'Círio': 39 artistas unem-se para expressar a devoção dos paraenses

O Círio se traduz na maior festa dos paraenses, e, desse modo, ele é vivenciado de maneira peculiar por cada pessoa que tem contato com essa festividade em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, o que inclui artistas plásticos. Assim, 39 deles se reúnem na exposição coletiva "Círio" a partir desta quinta-feira, dia 10, às 19h, no Ateliê da 25, na avenida Romulo Maiorana, 1082, no bairro do Marco. Na mostra, o público confere 39 trabalhos em linguagens e formatos diferenciados abordando direta e indiretamente a temática do Círio de Nazaré.

Entre os artistas participantes da mostra, que tem como curador Marcelo Lobato, estão Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, e Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual do Grupo. Como cada um dos 39 artistas nas mostra expõe um trabalho, Rose e Tarso comparece com uma obra na técnica colab, em que Rose Maiorana faz uma intervenção com pintura sobre uma foto de Tarso Sarraf. Na obra, o público confere as cores da manifestação cultural e religiosa e os fogos em homenagem à santa padroeira durante a programação do Círio, além da concentração de fiéis para expressar sua fé na Mãe de Jesus na Terra, na frente da Basílica Santuário, no Arraial de Nazaré e Praça Santuário.

Esse trabalho em conjunto desses dois paraenses pode ser também conferido na mostra "Cores da Fé", na Galeria de Arte do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), como foi anteriormente observado na exposição "Amazônia Líquida". "A intenção com essa obra no Atelier da 25 é expressar a fé muita grande, principalmente nesta época que estamos passando, o CÍrio de Nossa Senhora de Nazaré. Selecionamos fotos significativas do Círio para podermos passar uma expressão verdadeira de uma fotografia e uma pintura! Para que se tornem reais os nossos sentimentos!", afirma Rose Maiorana.

Expressões e linguagens

A coletiva "Cirio" poderá ser visitada a partir da segunda-feira, dia 14, até o dia 25 deste mês, de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h. A exposição abrange 39 artistas, entre artistas visuais, ilustradores, gravuristas, pintores e fotógrafos.

Os autores com obras na mostra são: Rose Maiorana, Tarso Sarraf, Dannoelly Cardoso, Emanuel Franco, Emily Guimarães, Elieni Tenório, Francelino Mesquita, Gabriela Maurity, GC, Geisa, Gilvan Tavares, Igor Oliveira, Jair Júnior, Jesus Conceição, Júlia Maria, Jô Santo, Josiel Pazart, Karina Martins, Laís Cabral, Maitê, Marcelo Lobato, Margalho, Maria José Batista, Marinaldo Santos, Marco Antônio, Marco Serrão, Monique Ferreira, Nina Matos, Paolo Ricci (em memória), Petcho, Renata Segtowick, Samir Dams, Sérvulo, Sheron Adriane e Tadeu Lobato.

Eles expõem trabalhos em fotografia, instalação, objeto, pintura, arte digjtal, gravura e escultura. Como explica o curador, artista plástico Marcelo Lobato, alguns alguns artistas abordam a temática do Círio e outros retratam suas vivências, memórias coletivas, memórias de família, pesquisas. Este é o terceiro ano em que o Ateliê da 25 realiza a exposição coletiva "Círio", "já sendo uma tradição no calendário de exposições do espaço, sempre com os artistas do Ateliê e artistas convidados de diferentes linguagens e gerações".