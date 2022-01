Coleção de ecojoias 'Rainha das Águas' é lançada nesta sexta no Espaço São José Liberto

Conta a lenda que em recompensa pelo sacrifício de uma linda índia que queria se tornar estrela, a lua a transformou numa estrela diferente de todas aquelas que brilham no céu. Naiá, a indiazinha,virou uma estrela das águas, única e perfeita, que só floresce à noite e quando surge o sol muda da cor branca para o rosa. Naiá foi transformada na vitória régia, a rainha das águas. Foi essa lenda e a relação dela com as estrelas, uma das paixões da designer Márcia Vieira, que inspirou a coleção "Rainha das Águas", que será lançada nesta sexta-feira, 14, com um desfile no Espaço São José Liberto.

Os modelos para as 10 peças criadas por Márcia são todos cadeirantes e fazem parte da Cia do Nosso Jeito, que vem ratificar o conceito de inclusão da marca Tutagrulla, que já fez desfiles onde as modelos eram detentas do Sistema Penal ou as chamadas "mulheres reais", uma delas ex-modelo na faixa dos 60 anos de idade quebrando esse esteriótipo de que pra ser modelo precisa ser jovem ou magra.

Coleção Ecojoias Rainha das Águas Brincos da coleção Rainha dasÁguas (Divulgação) Colar da coleção Rainha das Águas (Divulgação) Colar da Coleção Rainha das Águas (Divulgação)

"Chamar os cadeirantes tem um significado muito forte, porque enquanto educadora eu sempre lutei pela inclusão e minha marca sempre buscou essa igualdade, essa valorização da mulher e nada mais justo do que chamar a Companhia que já faz um trabalho fantástico, mas essa é a primeira experiência como modelo e tenho certeza que será um sucesso. Ter os cadeirantes nan passarela mostra para a socieddae que não existem limites e que a gente pode e deve ter essa visão, essa sensibilidade.Está mais do que na hora da gente pensar numa moda excluindo vários fatores dentro da socieddae, eu crio ecojoias não para um unico público,mas para todas as pessoas que queiram usar a marca", afirma Márcia Vieira.

O desfile da coleção Rainha das Águas é o primeiro de um trabalho voltado, especificamente, para a flora amazônica que Márcia vai desenvolver ao longo de 2022. Nas 10 peças que serão apresentadas nesta sexta-feira a designer usou sementes, imitação de pérolas, madeira, fio encerado, botões,cerâmica e escama do peixe. A escama é o material que mais chama a atenção nessa coleção por conseguir dar ideia das pétalas da vitória, a flor em si.

Agende-se:

Desfile de lançamento da Coleção “Rainha das Águas”

Data: sexta, 14/01, às 16h

Espaço São José Liberto

Obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação e uso de máscara