Clube da Guitarrada promove o primeiro encontro de 2023

O Espaço Cultural Apoena recebe, neste domingo (8), o Clube da Guitarrada, que se caracteriza por ser uma celebração da música urbana nortista. Músicos e amantes da música vão fazer a primeira festa de 2023 a partir das 19h. O clube registra a 44ª edição, que é mensal. Os ingressos são adquiridos no local.

O músico e um dos fundadores do clube da guitarrada, Bruno Rabelo, diz que os encontros mensais do clube vem se tornando uma marca e que tem como principal propósito marcar território do gênero da guitarrada. "Nós não estamos ali por cachê, a gente está ali para marcar um território dessa música, da guitarrada, desse sotaque nortista. A guitarrada, na sua história, agregou vários gêneros e a gente acaba celebrando vários ritmos nossos como carimbó, e aqueles que a gente adotou como brega, merengue, bolero e entre outros", explica Bruno.

Mesmo não sendo um grupo artístico e sim um movimento que envolve artistas, o clube vai lançar o primeiro single, que se chama "Hino do clube da Guitarrada". A canção é uma parceria de Bruno Rabelo, Danilo Rosa e Gabriel Dietrich. " A gente decidiu que era hora de, finalmente, estreamos com um som autoral. Porque na verdade muitos do clube têm uma trajetória longa na música autoral", completa Bruno Rabelo.

Os integrantes viram a necessidade de estender o movimento à criação de um trabalho autoral. É uma gravação que está começando em janeiro e Bruno promete que será a primeira de muitas e que deve ser lançada ainda no primeiro semestre.

Para o álbum, que é um projeto para mais adiante, Bruno diz que vai abranger composições de vários artistas como Layse, que é do grupo Layse e os Sinceros e que também atua como coordenadora do clube. Além de outros artistas que fazem parte do movimento. "A gente vai com certeza convidar os os mestres, os grandes mestres da guitarrada", enfatiza Bruno.

Além do álbum, outro projeto que será lançado é o documentário sobre o clube da Guitarrada, que está sendo feito pela Universidade Federal do Pará, idealizado por Tânia Vale. "Ela é do departamento de cinema da UFPA e faz parte de um projeto de extensão. A gente passou no edital e ela como diretora concebeu a ideia de um documentário, já começamos com o trabalho de produção", destaca Rabelo.

O clube atua desde 2017 com um encontro mensal no Espaço Cultural Apoena.E essa consolidação resultou numa aceitação do público, que acabou resultando em uma expansão do que o clube da guitarrada se propôs originalmente. E durante essa trajetória de 44 edições, o movimento vem se expandindo e os integrantes vêm se apresentando em outros espaços diferentes do Espaço Cultural Apoena.

Integrantes do clube já se apresentaram no Marabá Jazz Festival, Festival de Verão do Araguaia, Festival Sonido e entre outros espaços.