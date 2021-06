Cleo Pires posa com seios à mostra e quase deixa escapar parte íntima: ‘Crime’

No último final de semana, Cleo Pires compartilhou com seus seguidores um clique para lá de quente onde aparece com seios à mostra. Na foto sensual, por muito pouco a atriz não deixa escapar a parte íntima.

“I was your favorite crime”, escreveu ela, na legenda, que em português quer dizer: “Eu era o teu crime favorito”.

“Um crime mesmo heim delícia”, comentou um seguidor assanhado. “Que orgulho dessas fotos meu Deus”, “Olhei rapidão e achei que fosse a Juliette. Maravilhosa sempre, Cleo” e “Linda de doer os olhos”, foram alguns dos comentários dos internautas.