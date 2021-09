Cleo mostra bumbum sujo de areia e fãs comentam

Cleo segue compartilhando momento de sua lua de mel em Fernando de Noronha com o marido, Leandro D’Lucca, com fotos publicadas nas redes sociais. No último sábado (4), a atriz e cantora surgiu com o bumbum em destaque, sujo de areia, ao posar de biquíni, enquanto aproveitava uma praia.

“Dirija ou morra”, escreveu a famosa, na legenda da publicação, recebendo mais de 1,2 milhão de curtidas dos internautas. O mesmos não deixaram de elogiar Cleo pelo clique compartilhado em clima de verão.