'Acham que vou sair dando', diz Cleo Pires sobre falar abertamente de sexo

A atriz e agora cantora, Cleo Pires, afirmou que pessoas que conversam sobre sexo com naturalidade são julgadas. "Às vezes só porque você fala sobre, de forma natural, as pessoas tentam te rotular, que vão chegar em você e você vai sair dando ou acham que você sabe todas as gírias e posições e que você é 'performática'. Tem dias em que você quer só um papai e mamãe", declarou.

Durante o papo com as apresentadoras Karol Conka e Marcela Mc Gowan, do programa “Prazer, Feminino”, da GNT, Cleo também refletiu sobre as diferentes fases que as mulheres passam em relação ao sexo. "Há momentos em que você está muito sexual, mas não está pegando muita gente. Ou está sexual só com uma pessoa. Já menti sobre fases que estava passando o rodo e fingi que não estava porque não me encaixaria em algumas rodas".

Ela ainda disse que sempre achou bonito a "liberdade da mulher". Por isso, quando era mais jovem, pensou que poderia inventar histórias para parecer mais sexual. "Eu não tinha tanta experiência e eu sempre me via num lugar que eu podia muito mentir ou inventar algo por mais que na época isso fosse parecer chocante. Eu queria parecer meio 'transuda', mas eu não era, não tinha feito tanta coisa. Eu resisti às mentiras, mas sei que tem muita gente que não resiste", refletiu.

A filha de Gloria Pires e Fábio Junior admitiu que já fingiu ter chegado ao clímax diversas vezes. "Era uma orquestra de gemidos com uma performance", brincou.