'Círio na Estação' traz música e exposições fotográficas sábado e domingo

A Estação das Docas terá uma programação especial neste final de semana com o "Círio na Estação 2021". Neste sábado (9) e domingo (10), a musicalidade dos saxofonistas Yousséf Neto e David de Oliveira em cortejos pelo terminal fluvial, orla e armazéns, presenteando a todos os visitantes com repertórios variados. As apresentações ocorrerão a partir das 18h.

Na véspera de Círio (9), o músico Yousséf Neto apresenta um repertório de músicas em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. "Preparei um repertório que vai de Fafá de Belém a dona Onete, com muita qualidade sonora das músicas mais conhecidas nessa época tão querida e considerada o Natal dos paraenses", declara.

Já no domingo de Círio (10), será a vez de David de Oliveira encantar a todos com a sonoridade do saxofone. "O público pode esperar o melhor das músicas internacionais mais tocadas, MPB, músicas que marcaram épocas, temas de filmes e novelas tudo ao som do saxofone", revela David.

Bob Menezes - Dentro da programação de Círio na Estação, os visitantes poderão contemplar duas exposições fotográficas na temática da maior festa religiosa do país. Nos armazéns 1 e 2 do complexo, o público poderá conferir o olhar atento e cuidadoso do fotógrafo Bob Menezes em 13 obras, captando a essência do mês de outubro em Belém. As diversas procissões que compõem a quadra nazarena, com suas características e emoções, estarão em foco nos detalhes captados pelas lentes do renomado fotógrafo, que possui mais de 20 anos de experiência em cobertura fotográfica do Círio.

Guarda do Círio - Os olhares dos fotógrafos Celso Lobo, Fernando Sette, Karina Martins, Osmarino Souza e Wagner Santana sobre o trabalho voluntário de dois mil homens durante o Círio poderão ser apreciados pelo público na mostra coletiva fotográfica "Luz e Fé: a Guarda de Nazaré".

Para complementar a mostra, fotografias dos integrantes da assessoria de imprensa da Guarda de Nazaré, Bruno Nobre, Salim Wariss e Soraya Montanheiro, apresentam as peregrinações e atuações dos guardas marianos pelo interior do Estado do Pará e por outras regiões do Brasil.

A instituição apresenta ainda de forma inédita algumas das camisas utilizadas em Círios anteriores; em 47 anos de atuação a Guarda de Nazaré foram utilizadas mais de 27 camisas diferentes.

O projeto Círio na Estação é uma realização do governo do Estado, por meio da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, e em parceria com a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Para entrada e permanência no local é obrigatório o uso de máscara e atenção ao protocolo de segurança sanitária contra a Covid-19.

Agende-se

2ª EDIÇÃO DO CÍRIO NA ESTAÇÃO - PROGRAMAÇÃO 2021

Apresentação Yousséf Neto e David de Oliveira Saxofone: 9 e 10 de outubro de 2021

Local: Terminal fluvial, Orla e Armazéns

Hora: 18h às 19h

Exposições: 05 a 25 de outubro de 2021.

Bob Menezes e Guarda do Círio

Local: Armazéns 1 e 2 - Estação das Docas

Horário para visitação: Funcionamento Estação das Docas - Aberta todos os dias com redução de 75% da capacidade. ORLA: Segunda e terça - 10h à 00h / Quarta - 10h à 01h / Quinta, sexta e sábado - 10h às 02h / Domingo - 09h à 00h.