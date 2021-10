'Círio na Estação' segue até dia 25 com carimbó na Orla e exposições fotográficas

O Círio ainda não acabou na Estação das Docas. Na próxima sexta-feira, 22 de outubro, o complexo terá mais uma edição especial do Projeto Pôr do Som, dentro da programação do Círio na Estação 2021. Os grupos de carimbó Sabor Marajoara e Mururé farão apresentações gratuitas das 18h30 às 20h30, na orla do armazém 3.

Com 32 anos de existência e origem no bairro da Pedreira em Belém, o Grupo Sabor Marajora será o primeiro a se apresentar, das 18h30 às 19h30, com um repertório diversificado que contempla grandes sucessos da cultura popular das regiões norte e nordeste.

"Considerando que a pandemia nos afastou do público, estamos com a expectativa alta para essa apresentação na Estação, que traz a esperança de dias melhores", declara Ricardo Amanajás, coordenador do grupo. A noite continua com o Grupo Parafolclórico Mururé, que se apresenta de 19h30 às 20h30, levando muita alegria ao público. "O público pode esperar um repertório diversificado e irreverente, com músicas amazônicas dançantes e contagiantes", revela o coordenador Alan Chaves.

Na ocasião o Grupo Mururé, que atua há 20 anos, lançará um disco intitulado 'Canto do Mururé', com 10 músicas autorais, que posteriormente será disponibilizado em todas as plataformas digitais.

Exposições

Ainda dentro da programação da segunda edição do projeto Círio na Estação, a exposição de fotografias de Bob Menezes e a mostra coletiva fotográfica 'Luz e Fé: a Guarda de Nazaré' seguem disponíveis para visitação até o dia 25 de outubro, nos armazéns 1 e 2 do complexo.

O projeto Círio na Estação é uma realização do governo do Estado, por meio da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, e em parceria com a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Para entrada e permanência no local é obrigatório o uso de máscara e atenção ao protocolo de segurança sanitária contra a Covid-19.

Agende-se

Segunda edição "Círio na Estação"

Apresentação Grupos de Carimbó Sabor Marajoara e Mururé

Data: 22/10

Local: Orla do armazém 2 - Estação das Docas

Hora: 18h30 às 20h30

Exposições Bob Menezes e Guarda do Círio

Data: até 25 de outubro de 2021.

Local: Armazéns 1 e 2 - Estação das Docas

Horário para visitação: Funcionamento Estação das Docas - Aberta todos os dias com redução de 75% da capacidade