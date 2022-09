'Depois da chuva pod' estreia com temporada de Círio

A história do Círio de Nossa Senhora de Nazaré e suas curiosidades são o tema do novo episódio do videocast Depois da Chuva Pod, que já está no ar no canal do You Tube do Grupo Liberal. Os apresentadores Trisha Guimarães e Paulo Raio receberam os convidados Michel Pinho, historiador e presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), e Sidiana Ferreira, professora e também historiadora. Os entrevistados fazem parte do primeiro de três episódios do videocast que pautam as características e a formação cultural do chamado Natal dos paraenses.

“Michel Pinho é um profundo conhecedor de Belém. Então, com ele, a gente conseguiu abordar diversas questões, como uma analogia entre o formato do Círio e a lenda da Cobra Grande, por exemplo”, afirma Trisha Guimarães. O papo com o historiador tratou de assuntos polêmicos e icônicos da festividade, como os fogos de artifício e as diferentes noções de fé.

A professora Sidiana Ferreira, especialista em alimentação amazônida, resgatou elementos da culinária paraense presentes no Círio. “Falamos sobre quais comidas faziam parte do nosso Círio, nos séculos passado e retrasado. Porque hoje estamos acostumados a falar do pato e da maniçoba, servidos da forma tradicional como conhecemos, mas muitas comidas existiam antes. Um exemplo são os bolos confeitados com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A professora Sidiana falou muito e aguçou muito a nossa curiosidade”, descreve Trisha.

No próximo episódio, que irá ao ar na próxima quinta-feira (29), o cantor e compositor Almirzinho Gabriel é o entrevistado, e conta histórias sobre sua composição Zouk da Naza. “Hoje a música é um dos maiores hits do Círio, mas, no início, ele lutou muito para que a canção fosse tocada nas rádios. Houve, de alguma forma, uma resistência da diretoria da festa e de setores da Igreja para evitar que a música fosse colocada no ar. Só que, de repente, a música se tornou tão popular que a Igreja não pôde mais detê-la. A música está em todo canto. E contou para a gente a história”, adianta a comunicadora.

Para finalizar a série dedicada ao Círio, Trisha Guimarães anuncia que os entrevistados do último episódio são dois personagens conhecidos das cenas cultural e gastronômica do Pará: o Rubão, do Bar do Rubão, e o cantor Elói Iglesias, organizador da Festa da Chiquita.

“Vamos tratar das questões realmente profanas do Círio e das diversas maneiras de se aproveitar o momento. É uma série de podcast muito interessante porque mostramos cinco perspectivas muito diferentes da festa. O objetivo dos videocasts é que as pessoas realmente se reconheçam, pois muitas vezes há a visão de que o Círio é só a parte religiosa. Temos outras festas que complementam a festa e acho importante falarmos sobre isso porque estamos tratando de uma cultura popular, que transcende limite que possa ser colocado”, defende.