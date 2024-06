Circular Campina Cidade Velha oferece programação gratuita em Belém no domingo (2); confira

No domingo (2/6), o centro histórico de Belém se transformará em um palco de celebração cultural com a realização da 51ª edição do projeto Circular Campina Cidade Velha. Com atividades previstas de 8h às 20h, o evento abarcará os bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto, proporcionando aos moradores da região um dia repleto de manifestações culturais diversas. Nesta edição, em especial, a organização propôs ressaltar a importância da preservação cultural e patrimonial das festas juninas no estado. As entradas nos espaços são gratuitas. O projeto é realizado com patrocínio do Banco da Amazônia e Governo Federal, via Edital de Patrocínio.

Entre as atividades programadas, destaca-se a participação do Boi Flor da Juventude do Bairro do Guamá no Circuitinho do Circular. O cortejo, marcado para iniciar às 8h30 em frente ao Palácio Antônio Lemos e seguir em direção à Praça do Carmo, promete colorir as ruas da Cidade Velha em uma celebração das tradições e manifestações da cultura popular. Além disso, está prevista uma oficina de Boi-Bumbá para as crianças participantes.

Os moradores da Rua Frei Gil também se preparam para receber os visitantes com o "Arraial do Frei Gil", onde será possível desfrutar de danças de quadrilha e uma variedade de comidas típicas. O evento, que terá início às 8h e se estenderá até as 16h, contará com brincadeiras de rua para crianças, além de opções gastronômicas como tapioca, pupunha, hambúrgueres e pratos típicos regionais.

A música terá papel de destaque ao longo do dia, com apresentações, por exemplo, de grupos como a Banda Na Cuíra, que se apresentará a partir das 11h no Calçadão da Avenida Presidente Vargas. Com um repertório que mescla música autoral e interpretações de artistas consagrados da cena musical paraense e latino-americana, o grupo promete animar o público com cúmbias, bregas, guitarradas, banguês e carimbós.

Já às 18h, na Praça do Carmo, será a vez do grupo Veropa Sessions entrar em cena, com participação especial de Nazaco Gomes (Trio Manari). A banda, conhecida por suas músicas autorais e instrumentais, busca proporcionar momentos de diversão e entretenimento ao público presente.

Para os apreciadores de cinema, o Espaço Cultural do Banco da Amazônia estará aberto das 9h às 13h, com a exposição "Ontem nos Cinemas: Arqueologias Fotoafetivas". Além disso, às 10h, haverá uma visita guiada pelo curador Adolfo Gomes, com acessibilidade em libras e audiodescrição, proporcionando uma imersão na história da experiência cinematográfica na segunda metade do século passado. A programação completa, bem como informações detalhadas sobre os espaços participantes, podem ser encontradas no site oficial do projeto e nas redes sociais relacionadas.

Adelaide Oliveira, coordenadora do projeto, compartilhou detalhes sobre a próxima edição do evento. Com mais de 25 espaços participantes, a programação promete oferecer atividades para toda a família, além de destacar novos empreendimentos e iniciativas culturais na região.

"A programação da equipe gestora é bem focada nisso, desde o boi das crianças do Guamá que vai para Cidade Velha, até as atrações musicais em frente ao banco da Amazônia e na praça do Carmo. Os espaços parceiros também capricham e cada um pensa focado em diversidade e criatividade", explicou sobre a programação.

O projeto Circular Campina Cidade Velha é conhecido por abrir as portas dos espaços culturais a cada dois meses, oferecendo uma programação especial que atrai tanto novos visitantes quanto o público habitual. Segundo Adelaide, esses eventos são oportunidades para estabelecer novas conexões e parcerias entre os participantes, demonstrando o poder da colaboração coletiva na promoção da cultura e do empreendedorismo local.

"O retorno é real. Além de impactar no sentimento de pertencimento e coletividade de quem vai circular, o projeto garante que o faturamento dos espaços triplique a cada edição. Muitos também reforçam as equipes e garantem mais postos de trabalho diretos, isso sem falar nos indiretos que aguardam a agenda do circular para garantirem um extra", acrescentou a coordenadora.



SERVIÇO

51ª Edição do Projeto Circular Campina Cidade Velha

Data: domingo, 2 de junho;

Horário: das 8h às 20h;

Onde: bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto, no Centro Histórico de Belém;

Entrada: gratuita.