Circular Campina Cidade Velha chega à 56ª edição com programação junina

Neste domingo (1º), o Circular Campina Cidade Velha realiza sua 56ª edição, com programação espalhada pelos bairros históricos de Belém. O evento ocorre das 8h às 20h, com atividades culturais, gastronômicas, musicais e educativas, ocupando ruas, praças e espaços parceiros do projeto.

A edição junina do Circular acontece em meio aos preparativos para a COP30, mantendo o foco na ocupação criativa e sustentável do centro histórico. Ao todo, mais de 30 espaços participam da programação, que inclui feiras, oficinas, shows, exposições, roteiros guiados e atividades para crianças.

Entre os roteiros, o percurso “O Arquiteto Antônio Landi e a Belém do Século XVIII”, realizado pelo Roteiro Geo Turístico, parte da Casa das Onze Janelas, às 8h30, com visitas a monumentos históricos do século XVIII.

O Circuitinho, voltado para o público infantil e suas famílias, também integra a programação. Conduzido pela educadora Luci Azevedo, o passeio, que chega à sua 12ª edição, tem como tema a Belém da Belle Époque. A concentração é às 8h30, em frente ao Theatro da Paz, e o percurso inclui paradas em pontos como o Palacete Faciola e o Palacete Bolonha. A atividade é acessível, com intérprete de Libras.

A programação musical começa pela manhã, às 11h30, na Rua Carlos Gomes, com o show do grupo Carimbó do Jonny. Criado pelo músico e produtor Jonny Lobato, o grupo mantém viva a tradição do carimbó com arranjos autorais e valorização da improvisação. “A proposta é destacar o virtuosismo da improvisação e valorizar a execução melódica original das músicas, resgatando referências importantes como Mestre Verequete, Mestre Lucindo e Pelé”, explica Jonny. A apresentação contará com músicos e dançarinos, convidando o público para a tradicional roda de carimbó.

Na Cidade Velha, a Praça do Carmo recebe, a partir das 17h, a Discotecagem Orgânica do Sonoro Paraense, sob o comando dos DJs Júnior Almeida e Moreno. Às 18h30, o show segue com Os Dinâmicos, grupo vindo de Barcarena, formado por músicos que integraram o grupo Vieira e Seu Conjunto na década de 1980. No repertório, clássicos da guitarrada, do brega e da cúmbia, além de quatro músicas inéditas que estarão no novo álbum da banda. “O público vai conhecer ‘Rumo à Barcarena’, composição de Wesley Souza; ‘O Forasteiro’ e ‘Chamego’, ambas de Cassiano Neto; e ‘Cantando a Guitarrada’, de Dejacir Magno”, informa o grupo.

A programação também destaca iniciativas sociais. O coletivo Mulheres Por Elas (MPE) estará, das 10h às 15h, no espaço Jambu Mineiro, na Rua Ferreira Cantão, com uma feirinha de brechós e arrecadação de itens de higiene para mulheres em situação de rua. “O projeto é formado por mulheres que, desde 2019, visam distribuir kits de higiene básica para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica na região metropolitana de Belém”, afirma o coletivo.

Entre as atividades gastronômicas, o Arraiá do Tacho Cheio, promovido pela Tapi-Óka, acontece das 8h às 19h, na Frei Gil de Vila Nova. A agenda inclui ainda a oficina de Laboratório de Gravura, das 9h às 11h, no Centro Cultural do Bené, onde também ocorre, às 11h, a performance Aparição Bubuiar.

A discussão sobre sustentabilidade aparece no 4º Encontro Cidades da Amazônia e do Brasil, que aborda temas como mudanças climáticas, justiça ambiental e direito à cidade, em diálogo com a realização da COP30. O encontro inclui visitas a espaços parceiros e encerra com a roda de carimbó, às 11h30, na Carlos Gomes.

Os museus que integram o Sistema Integrado de Museus do Estado também estarão abertos das 9h às 17h. No Museu da Imagem e do Som, no Palacete Faciola, segue aberta a exposição “Tó Teixeira – Mergulho na Vida e Obras”, sobre o mestre do violão amazônico.

Entre as novidades desta edição, o Flor de Jambu, na Carlos Gomes, estreia no evento oferecendo comida regional a quilo com música ao vivo. Também participa pela primeira vez a Casa Ikeuara da Amazônia, na Travessa Piedade.

Outra atração inédita é o “Sketch Walk”, promovido pelo coletivo Urban Sketchers Belém, que propõe uma caminhada com paradas para registro gráfico dos cenários do centro histórico. A atividade acompanha o trajeto do roteiro dedicado às obras do arquiteto Antônio Landi, com pausas para explicações e desenhos, finalizando com uma exposição dos trabalhos.

O Ateliê Korpo Kasa, da artista Evna Moura, na Travessa Gurupá, também abre as portas pela primeira vez no Circular, com uma proposta que une arte, ciência e educação. O espaço busca integrar criatividade e experimentação, aproximando os visitantes da natureza.

O Midas Amazona Stúdio, na Rua Ó de Almeida, retorna à programação com uma série de apresentações musicais. A partir das 12h30, ocorre o lançamento do álbum Outros Vôos, de Jade Guilhon. Em seguida, às 13h, apresenta-se o Trio Paraense; às 14h, Andrea Pinheiro sobe ao palco, e a programação musical segue até as 18h.

A programação completa do evento está disponível no site www.projetocircular.org e no Instagram @circularcampinacidadevelha.