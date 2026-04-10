Circular Campina Cidade Velha celebra 60ª edição com programação ampliada em Belém

Neste domingo, 12 de abril, a 60ª edição do Circular Campina Cidade Velha vai movimentar os bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto, em Belém. O projeto reúne 40 espaços e iniciativas culturais, entre independentes e institucionais, com programação das 8h às 20h. A agenda completa pode ser consultada no site oficial do evento e no Instagram @circularcampinacidadevelha.

A edição de 2026 do projeto cultural apresenta um formato de calendário excepcional. Tradicionalmente realizado nos primeiros domingos de abril, junho, agosto, outubro e dezembro, o evento ajustou suas datas. A mudança se deu para se adaptar à Páscoa, em abril, e ao calendário eleitoral, em outubro, resultando na primeira edição do ano no segundo domingo do mês.

Novidades e apoios marcam o evento

Esta 60ª edição do Circular Campina Cidade Velha tem patrocínio do Banco da Amazônia e do Governo Federal. O projeto conta ainda com o apoio da Loja Renner e da Universidade Federal do Pará (UFPA), que participa por meio do campus Mercedários e do Fórum Landi.

A programação ganha novos espaços, reforçando o caráter dinâmico do evento. Entre eles estão a Casa do Sol, o Centro Cultural Bienal das Amazônias e a Galeria de Arte da UFPA – Mercedários. Também se integram o Centro de Cooperação e Inovação Social da Sicoob Coimppa, o Projeto Mordente, no Mercado do Porto do Sal, e a Rádio Margarida.

Biblioteca e Projeto Luz entre os destaques

Um dos grandes destaques é a abertura inédita da Biblioteca do Grêmio Literário Português. O espaço estará disponível ao público das 8h às 14h durante o Circular. Fundada no século XIX, a instituição possui um dos acervos históricos mais importantes da América Latina. O público poderá ver:

Obras raras, incluindo títulos de autores como Luís de Camões ;

; Coleções completas e edições de luxo, como a “História de Portugal”, em oito volumes.

O prédio histórico, no centro de Belém, preserva elementos da arquitetura de inspiração europeia, com amplos salões e estantes de madeira.

A Praça do Carmo será palco para o Projeto Luz, a partir das 10h. A iniciativa promove a troca de EcoBags Renner por doações de cestas básicas, fraldas e outros itens. Criado em novembro de 2024, o projeto acolhe crianças e adolescentes com HIV/AIDS. Além disso, desenvolve ações de prevenção e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Cultura e lazer para todos os públicos

Para o público infantil, a 15ª edição do Circuitinho traz o tema “Na beira do rio, Belém se conta e se canta”. A programação inclui caminhada guiada, visita a museus e oficina de Libras, com saída às 9h do píer da Casa das Onze Janelas. Na Rádio Margarida, às 9h30, haverá o espetáculo “Dona Árvore e o Passarinho”, com abordagem lúdica sobre educação ambiental.

O Centro Cultural Bienal das Amazônias terá atividades circenses e da cultura amazônica. Das 10h às 12h, o público poderá assistir ao espetáculo “Virar Peixe” e participar de uma oficina de circo.

No campo das artes visuais, espaços como o Centro Cultural Banco da Amazônia, a Galeria de Arte da UFPA (Mercedários) e o Sistema Integrado de Museus e Memórias (SIMM) apresentam exposições. Elas dialogam com a história e a contemporaneidade da região. No Centro Cultural Banco da Amazônia, segue em cartaz a mostra “Uma Belém no Olhar de Alguém”, com obras de 21 fotógrafos paraenses. A exposição celebra os 400 anos da capital.

Outras atividades incluem o encontro dos Urban Sketchers de Belém, aberto ao público. Será das 9h às 11h, na área externa da Casa das Onze Janelas. O encerramento tradicional será com a “exposichão”, reunindo os trabalhos produzidos ao longo do dia.

Música, gastronomia e roteiros especiais

A música ao vivo estará presente com o projeto Circular Apresenta. O show de Raidol será às 11h, na rua Carlos Gomes. A banda Warilou se apresenta às 18h30, na Cidade Velha. O projeto Pivô acontece às 17h, e haverá shows e DJs em espaços independentes durante todo o dia.

A gastronomia é outro eixo importante do evento, com opções do café da manhã ao jantar. Locais como Hun Caboco, Tapi-Óka, Boteco do Carmo e Espaço Candeeiro valorizam a culinária amazônica.

Para quem busca roteiros guiados, há um percurso geo-turístico pelo Ver-o-Peso, com saída às 8h30 da Praça do Pescador. Outra opção é a visita guiada do Fórum Landi, que percorre o núcleo fundacional da cidade.