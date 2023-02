Circuito Mangueirosa festeja último ‘grito’ de Carnaval, em Belém

Para quem pensou que o Carnaval terminou com a quarta-feira de Cinzas, o Circuito Mangueirosa realiza hoje, 25, o último grito do Carnaval 2023. A programação começa às 15h, no Complexo do Ver-o-Rio, comandada pelo Bloco “Tchau, Tchau, Amor” e artistas convidados: Tambores do Pacoval, Eduardo do Norte, Djs Raul Bentes, no palco Pitiú.

Além do palco, tem o momento intitulado "Revoada", quando sai o cortejo a partir das 19h45. As atrações são a Banda do Bloco, Iara Mê, Larissa Leite e Marcelo Brazão e os integrantes da Comissão Afrontosa Themônias.

Aos brincantes, a segurança está garantida com o apoio dos voluntários da SESPA, Comitê Arte pela Vida para falar sobre a ação educativa sobre saúde preventiva e da Cruz Vermelha.

O empresário Gustavo Moreira Empresário avaliou os primeiros dias de programação do Circuito Mangueirosa de forma positiva. Destacou a importância de um evento gratuito que contempla o carnaval de Belém com uma programação regional. "Conseguimos trazer o grande público de volta e realizar uma grande celebração da música paraense no carnaval. É lógico que sempre pode melhorar, um evento com tantas pessoas envolvidas exige anos de amadurecimento e cuidado até chegar a uma excelência. Estamos atentos aos pontos que precisam melhorar e trabalharemos muito para que em 2024 seja ainda maior/melhor", disse.

O último dia gera grandes expectativas, alertou Gustavo, que aposta nas novidades. "O Sábado é uma aposta, uma novidade que trazemos para ver o quanto o povo quer que a festa cresça, e o quanto eles têm de fôlego. Nos despedimos fazendo o que fizemos todos os dias: celebrar a música paraense e a sua pluralidade", declarou.

O organizador reforçou o convite ao público e se diz ansioso para a edição de 2024. Gustavo também destacou a importância da valorização do regional. "Coração aberto para criar memórias novas em que a música paraense é a trilha sonora. Foi assunto nas redes sociais que o foco que damos pra música paraense era 'exagerado' e que deveríamos ter mais ritmos como funk e axé. Acredito que é necessário um exercício de aceitação, de abraçar a nossa cultura e a nossa tradição. Por isso, sugiro ao brincante que ele esteja aberto a viver novas experiências e aproveite o que de melhor nós podemos oferecer", finalizou.

O cantor e músico Gabriel Xavier relembrou a sua participação nos primeiros dias de Magueirosa e declarou que a experiência foi especial e honrosa, já que dividiu o palco com cantores e cantoras que admira. "É super importante e especial para nossa cidade, para o público e também para minha carreira. É sem dúvidas uma honra gigantesca ser uma das atrações em meio de tantas atrações talentosíssimas, algumas que fazem parte da história da nossa terra e muitos que aos poucos também estão fazendo história", arguiu.

"Eu sempre apresentei um show bem animado com um repertório super variado. Gosto muito de misturar ritmos, pegar uma MPB e colocar características da nossa música paraense, por exemplo, pego um Caetano Veloso e transformo em lambada. Então o público pode esperar muita dança no sábado", finalizou.



Serviço



Evento: Circuito Mangueirosa - Bloco Tchau Tchau Amor

Data: sábado, 25

Horário: a partir das 15h

Programação:

Ver-o-Rio - 15h às 16h: DJ Tchau Tchau Amor

16h às 17h30: DJ Raul Bentes

17h30 às 19h: Tambores do Pacoval + Participação Eduardo do Norte

19h às 20h – Raul Bentes



Cortejo

20h às 22h - Banda do Bloco + participações: Iara Mê, Larissa Leite e Marcelo Brazão + Comissão Afrontosa Themonias

After

21h à 22h30 - DJ Tchau Tchau Amor

22h30 à 00h30 – DJ Baby Princess

00h30 às 2h30 - Gabriel Xavier + participações Bruno Rodriguez e Marina Morais

2h30 às 4h - DJ Rony do Guamá