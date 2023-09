'Circuito de Arte Amazônida' leva regionalidade de artistas locais ao Café com Arte

Belém recebe, na próxima terça-feira (3), a segunda edição do Circuito de Arte Amazônida, com a presença de artistas renomados, como Nilson Chaves, Salomão Habib, João Daibes, Fátima Guedes, Nivito Guedes, Robenare Marques e Néia Silva. A programação será às 21h no Café com Arte, no bairro de Nazaré. Ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada por meio do telefone (91) 98169-2802.

Durante o evento, também haverá apresentações de dança e recitação de poesia, além de apresentação de performances. Realizado pelo Fórum Permanente Pelo Protagonismo Amazônida, o evento tem como objetivo homenagear artistas da região. O evento conta com o apoio da Universidade da Amazônia. O Circuito de Arte nasceu como forma de manter viva a cultura da Amazônia através da música e outras expressões artísticas e dar visibilidade às singularidades da região.

O violonista paraense Salomão Habib, que estará presente, reforça que as vozes de todos os brasileiros precisam ser escutadas, sejam eles médicos, engenheiros, serventes ou camelôs, mas, em especial, a voz amazônida. "São vinte e oito milhões de pessoas que vivem na Amazônia. São vinte e oito milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Esse é o momento. Cada um faz a sua parte. A nossa é a arte", afirma o artista.

Expectativa

Participando pela primeira vez do Circuito de Arte, a cantora Fátima Guedes relata a expectativa para o encontro e conta que é um momento de felicidade. "Eu, como amapaense, me sinto muito contemplada por estar participando desse 2º Circuito de Arte Amazônida em Belém e sendo acolhida na cena artística paraense junto a todos esses grandes artistas que estarão iluminando o palco do Café com Arte", diz. A artista adianta que a apresentação vai misturar o cênico e o musical, tematizando a luta pela preservação do bioma amazônico, em homenagem à luta protagonizada pelo ativista Chico Mendes em defesa da região.

"Falar em Circuito de Arte Amazônida é entender uma arte-manifesto de nossos modos de viver, pensar e refletir o mundo. Um evento como esse importa muito porque é onde manifestamos nossas vozes, que precisam ser ouvidas e histórias que precisam ser contadas, ouvidas, entendidas e consideradas como um projeto de desenvolvimento para nosso futuro humano e societal na Amazônia", comenta Fátima, lembrando do impacto proporcionado pelo Circuito no âmbito sociocultural.

Mobilização

O Fórum Permanente Pelo Protagonismo Amazônida reúne agentes sociais que reivindicam uma ruptura com o modelo neoextrativista e buscam novas alternativas de existência na região. Os componentes desta iniciativa atuam em diferentes campos: educação, arte, pesquisa, política, movimentos sociais, saúde, meio ambiente, economia, cultura, serviço social e inúmeras outras áreas.

Atualmente, o Fórum conta com mais de 200 participantes que acreditam que o protagonismo é fundamental para que as experiências de sujeitos amazônidas passem a pautar o ciclo de políticas públicas, dominado historicamente por formas de pensamento hegemônicas.

Serviço

Circuito de Arte Amazônida

Data: 3 de outubro (terça-feira)

Horário: 21h

Local: Café com Arte, localizado na travessa Rui Barbosa, 1427 - Nazaré

Couvert artístico: R$20

Venda de ingressos antecipada por meio do telefone: (91) 98169-2802