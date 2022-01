Cintia Dicker compartilha com seguidores que está orgulhosa de Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker usou o Instagram, nesta terça-feira (25), para falar do BBB-22 e da participação do marido no programa. Ela afirmou que está orgulhosa da participação de Pedro Scooby na primeira semana de confinamento.

"Vamos falar um pouquinho de BBB? Semana tensa, com paredão, jogo da discórdia... 15 dias sem ele, mas quero dizer que estou muito, muito, muito orgulhosa. Ele foi lá para mostrar quem ele é e que esse jogo pode ser jogado de um jeito diferente, de um jeito Pedro de ser", disse.

"Na base do amor, da amizade e do respeito. Então quero dizer que estou muito, muito, muito feliz com tudo que estou vendo dele lá dentro. Ele está sendo ele mesmo, como ele é aqui fora", completou.