Tom Holland anuncia início das filmagens de 'Homem-Aranha 3': 'Vamos lá'

O ator Tom Holland mostrou em seu perfil do Instagram que chegou a Atlanta para as gravações de "Home-Aranha 3". "Acabamos de aterrisar em Atlanta, e é hora de 'Homem-Aranha3'. Vamos lá", disse ele em vídeos publicados no Instagram Stories, ainda no aeroporto.

Já no hotel, ele mostrou ainda o momento em que iria começar a ler o roteiro do novo filme, e fez suspense com os fãs. Mais cedo este ano, Holland gravou um outro blockbuster da Sony, a adaptação do videogame "Uncharted" para o cinema. Também no Instagram, ele mostrou o visual de Nate, seu personagem no filme.

Homem-Aranha 3

No novo filme, Benedect Cumberbatch também estará no elenco, interpretando Doutor Estranho. Ele assume o papel de mentor de Peter Parker (Holland), já que desta vez a produção não terá o milionário Tony Stark (Robert Downey Jr.).

A informação foi reportada pelo Enternainmet Weekly, e diz ainda que Jamie Foxx, que viveu o vilão Eelectro na série em que o "Homem-Aranha" foi interpretado por Andrew Garfield, também foi anunciado para reviver o personagem no novo filme com Holland.