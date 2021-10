Seu Jorge estrela duas biografias nos cinemas em novembro

Dono de sucessos como Tive Razão, Burguesinha e Mina do Meu Condomínio, Seu Jorge também é a cara do cinema brasileiro biográfico em novembro. O músico e ator estará em duas coproduções da Globo Filmes: “Marighella” e “Pixinguinha – Um Homem Carinhoso”.

“Marighella”, primeiro filme dirigido por Wagner Moura, tem estreia prevista para o dia 4 de novembro, 52 anos após o assassinato de Carlos Marighella pela Ditadura Militar Brasileira, em 1969. O longa conta a história dos últimos anos do guerrilheiro, interpretado por Seu Jorge, que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil.

Seu Jorge também é o protagonista de “Pixinguinha – Um Homem Carinhoso”, que chega às telonas no dia 11, dirigido por Denise Saraceni e Allan Fiterman. O filme narra a trajetória pessoal e profissional (incluindo suas obras primas como “Carinhoso”) de Alfredo da Rocha Vianna Junior, o Pixinguinha, desde a infância até sua morte, aos 76 anos.

Os dois filmes fazem parte da lista de cinco produções que a Globo Filmes lança em novembro. Além deles, há ainda o longa “Galeria Futuro”, que conta com um elenco estelar - Marcelo Serrado, Ailton Graça, Otávio Muller e Luciana Paes – e dois documentários em parceria com a GloboNews: “8 Presidentes e 1 Juramento”, de Carla Camurati, e o “Meu querido Supermercado”, da diretora Tali Yankelevich.

Seu Jorge e Alexandre Pires anunciam a turnê 'Irmãos'

Alexandre Pires ficou famosos nos anos 1990 como vocalista do grupo Só pra Contrariar, iniciou a carreira solo em 2001 e tem hits como Você Tirou Minha Vida, Necessidade e É por Amor. Depois do sucesso da live Irmãos dos músicos Seu Jorge e Alexandre Pires, a parceria virou uma turnê pelo Brasil. O projeto começou após a live durante o isolamento da pandemia do novo coronavírus, em junho de 2020.

Por enquanto, são quatro shows confirmados para dezembro e janeiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. O show de estreia foi em Portugal, no início deste mês, com os hits dos cantores e versões de clássicos da música brasileira, como canções de Tim Maia e Legião Urbana.

O primeiro show no Brasil será em 4 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo, e, no dia 17 do mesmo mês, a turnê segue para o Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena. Em janeiro, serão duas apresentações: na Live Curitiba (PR), no dia 27, e em Xangri-lá, litoral norte gaúcho, no Maori Beach Club, dia 29.