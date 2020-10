30° Cine Ceará divulga longas e curtas selecionados para a Mostra Olhar do Ceará

Quatro longas-metragens e 22 curtas foram selecionados para a Mostra Olhar do Ceará, do 30º Cine Ceará- Festival Ibero-americano de Cinema, que acontece de 5 a 11 de dezembro deste ano. Os longas da mostra serão exibidos presencialmente em Fortaleza e os curtas poderão ser conferidos pela TVC e pelo canal do festival no Youtube.

Os longas selecionados foram o drama 'Cabeça de Nêgo', de Déo Cardoso; 'Pajeú', ficção de Pedro Diógenes; e os documentários 'Swingueira', coprodução Ceará-Bahia de Bruno Xavier, Roger Pires, Yargo Gurjão e Felipe de Paula, e 'Rio de Vozes', coprodução Bahia-Pernambuco com direção da cearense Andrea Santana e de Jean-Pierre Duret.

Dentre os curtas-metragens selecionados, 10 são de ficção e 10 de são documentários, além de um trabalho experimental e um drama-suspense. Entre os selecionados estão 'Scelus', ficção sobre rivalidade entre facções, drogas, intrigas e mortes, com roteiro, direção e atuação de Edmilson Filho (Cine Holliúdy); 'Pequenas Considerações sobre o Espaço-Tempo', feito durante a pandemia, numa reflexão da própria vida da diretora Michelline Helena; e 'A Gaiola', de Jaildo Oliveira, que se inspirou também nos tempos de pandemia, documentário sobre uma senhora viúva que vive isolada com seu pássaro engaiolado. O melhor longa-metragem e o melhor curta-metragem da Mostra Olhar do Ceará, eleitos pelo júri oficial, recebem o troféu Mucuripe.

Confira a lista completa dos curtas selecionados:

- 'A Fome que Devora o Coração', ficção de Raiane Ferreira.

- 'A Gaiola', de Jaildo Oliveira.

- 'A Retirante', experimental de Débora Ingrid e Henrique Oliveira.

- 'Aqui é Flamengo', documentário de Rafael Luís Azevedo.

- 'Aqui Entre Nós', ficção de Alexia Holanda e Daniel Sobral.

- 'Cacau', ficção de Ton Martins.

- 'Cidade Pacata', ficção de Ezequias Andrade.

- 'Doce Veneno', documentário de Waleska Santiago.

- 'Futebol para Todos', documentário de Rafael Luís Azevedo.

- 'Luna e Sol', ficção de Dado Fernandes.

- 'Movimento', documentário de Lucas Tomaz Neves. 2019. Livre.

- 'Noite de Seresta', documentário de Sávio Fernandes e Muniz Filho.

- 'O Prisma', documentário de Augusto Cesar dos Santos.

- 'Pequenas Considerações sobre o Espaço-Tempo', de Michelline Helena.

- 'Plástico', ficção de João Paulo Duarte.

- 'Quando Vier a Primavera, Se Eu Já Estiver Morto...', ficção de Robson Lima.

- 'Santa Mãe', drama suspense de Thiago Barbosa.

- 'Scelus', ficção de Edmilson Filho.

- 'Ser Tão Nossa', ficção de Antônio Fargoni.

- 'Sombra do Tempo', documentário de Naiana Magalhães.

- 'Terceiro Dia', ficção de Jéssica Queiroz.

- 'Todos Nós Moramos na Rua', documentário de Marcus Antonius Melo.

Cine Ceará

O 30º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema é uma realização do Ministério do Turismo e da Associação Cultural Cine Ceará com o apoio do governo do estado do Ceará. Informações: www.cineceara.com.