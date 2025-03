Cineclube exibe 'Gata em Teto de Zinco Quente' nesta terça-feira (11/03)

O Cineclube Sindmepa traz, na próxima terça-feira, 11 de março, a exibição do aclamado filme Gata em Teto de Zinco Quente (1958), dirigido por Richard Brooks e estrelado por Elizabeth Taylor e Paul Newman.

Baseado na obra de Tennessee Williams, o longa acompanha Brick, um ex-famoso jogador de futebol americano, agora alcoólatra, que vive em conflito com sua esposa, Maggie, e com seu pai, que está morrendo de câncer. Durante uma festa de aniversário do pai, segredos familiares são revelados e verdades duras são confrontadas.

A película, marcada por suas intensas atuações e diálogos profundos, é uma adaptação do clássico teatro de Williams, e trata de temas como mentira, desejo e a destruição das relações familiares.

Inadequado para menores de 14 anos. Não perca esta oportunidade de assistir a um dos grandes dramas do cinema clássico.

Serviço:

Data: Terça-feira, 11 de março

Horário: 19h

Local: Cineteatro SINDMEPA – Rua Boaventura da Silva, 999, Nazaré, Belém

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

Entrada: Gratuita

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)