Cineasta Breno Silveira morre durante gravação de filme

O cineasta Breno Silveira, diretor de grandes clássicos da dramaturgia brasileira, como "Dois Filhos de Francisco", morreu na manhã deste sábado (14), após um mal súbito. Breno estava no interior de Pernambuco, para as gravações do filme "Dona Vitória", com Fernanda Montenegro no papel-título, quando sentiu o mal estar e não resistiu. A informação foi confirmada pela Conspiração Filmes, produtora da qual ele era sócio.

Breno estreou no cinema como diretor do longa "Dois Filhos de Francisco", em 2005. Depois, outros grandes nomes do cinema brasileiro passaram a fazer parte de sua lista, como os filmes Gonzaga: de pai para filho (2012) e Era uma vez (2008). Atualmente, ele comandava o filme "Dona Vitória", que estava começando a ser gravado e conta a história de uma mulher que desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela de seu prédio, em Copacabana, no Rio de Janeiro.