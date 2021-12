Cine Sindmepa faz programação gratuita com clássico do cinema "A Felicidade não se compra"

O Cine Sindmepa já está no clima de Natal e para a programação desta terça-feira (21) escolheu mostrar ao público o clássico do cinema "A Felicidade não se compra". A programação é para toda a família e tem entrada franca. A sessão está marcada para às 19h. O Sindicato dos Médicos do Pará fica localizado na Rua Boaventura da Silva, 999.

Marco Antônio Moreira, que é crítico de cinema e organizador do evento, diz que a escolha do filme tem a intenção de gerar reflexão no espectador, já que a trama se passa no período de natal e aborda temas como solidariedade, empatia e um espírito de natal que passa longe da cultura do consumismo e demais aspectos que são comuns da sociedade capitalista.

"O filme é um clássico dos anos 40 e é muito comum nesse período do ano ele ser rodado. O cine Olympia costumava passar para o público, mas como as atividades de lá estão suspensas nós escolhemos colocar na programação do cine Sindmepa, pois é um filme que tem uma história bem legal e a nossa intenção é sempre de escolher filmes que têm contexto com o momento", destaca Marco Antônio Moreira.

O filme é protagonizado por James Stewart e Donna Reed e tem a tradição de ser exibido em Belém nos finais de ano como uma maneira de evidenciar o espírito humano e de solidariedade que sua história transmite e que encanta vários espectadores de diversas gerações.

"A Felicidade não se Compra" é o filme favorito do mestre da crítica cinematográfica Pedro Veriano. A produção tem direção de Frank Capra e se passa em Bedford Falls, no Natal.

George Bailey (James Stewart), que sempre ajudou a todos, pensa em se suicidar saltando de uma ponte, em razão das maquinações de Henry Potter (Lionel Barrymore), o homem mais rico da região. Mas tantas pessoas oram por ele que Clarence (Henry Travers), um anjo que espera há 220 anos para ganhar asas é mandado à Terra para tentar fazer George mudar de idéia, demonstrando sua importância por meio de flashbacks.

Agende-se:

Cine Sindmepa

"A Felicidade não se compra"

Data: 21 de dezembro

Hora: 19h

Local: Sindicato dos Médicos do Pará fica localizado na Rua Boaventura da Silva, 999